Hasta que el cuerpo del Gato aguante

Bajo control. Formica tiene un dominio con la pelota en movimiento que no se equipara con ninguno del plantel.

Bajo control. Formica tiene un dominio con la pelota en movimiento que no se equipara con ninguno del plantel.

Newell's espera con ansias que Mauro Formica resuelva la falta de desequilibrio del equipo en campo adversario. "Que entre y que dure lo que tenga que durar", planteó Omar De Felippe sobre la decisión de incluir de titular al mediocampista por primera vez desde que retornó al Parque, en el partido de mañana contra Atlético Tucumán. Es evidente que si la Lepra hubiese comenzado de otra manera la Superliga, no hubiera sido urgente que el Gato apareciese entre los once. Los resultados adversos y un funcionamiento ofensivo deficiente empujaron al entrenador a tomar esta determinación.

Ningún jugador del plantel es capaz de encarar hacia el arco con el dominio de pelota de Formica. Nadie tiene su pegada. Pero si el Gato no arrancó de titular en este inicio de la Superliga se debe a la falta de fútbol y de estado físico. La intención de De Felippe fue no asumir ningún riesgo y llevarlo de a poco, para que no vaya a lesionarse. Con el paso de las semanas, y los entrenamientos, y la necesidad de revertir el presente de Newell's, el mediocampista estará mañana desde el inicio.

"Esta cada vez mejor. Lo vemos cada vez más suelto, En la semana no se bajó de ningún entrenamiento. Es un jugador que hemos traído para que juegue y me gustaría que esté para el arranque", manifestó De Felippe en la conferencia del viernes. Y agregó que pensaba meterlo en la formación principal, y no en el banco para que ingrese después, tal cual sucedió con Independiente (2-2) en el Coloso y Godoy Cruz (1-2) en Mendoza. "Seguramente haremos al revés. Que entre y que dure lo que tenga que durar", dijo.

La urgencia de la victoria hace que sea indispensable para el entrenador la participación de Formica desde el primer minuto. Uno de los principales déficits de Newell's fueron la generación y abastecimiento a Luis Leal, que de por sí no se encuentra en la condición ideal y todavía se lo nota sin mucha aceleración desde que volvió al fútbol tras la lesión en la rodilla sufrida durante la pretemporada.

Lo mejor de Newell's en ataque se observó frente a Independiente, cambiando la pálida imagen del debut frente Vélez (0-2), ocasión en la que jugó el primer tiempo sin un volante creativo, por decisión del entrenador. En ese enfrentamiento intervino desde el inicio Víctor Figueroa, quien fue importante para que la Lepra tenga más juego. Pero el volante decayó notoriamente su nivel en la fecha siguiente. Y ninguno de los demás futbolistas que se mueven de mitad de cancha hacia adelante aportó claridad.

Formica no estuvo entre los suplentes con Vélez y fue al banco ante Independiente, ingresando a los 78'. Casi sin tiempo, dejó su sello con una pisada propio de los talentosos. Más minutos, y mejor participación, tuvo frente a Godoy Cruz. Entró a los 65' por Figueroa, con quien posiblemente comparta mañana la mitad de cancha. De Felippe podría incluir a los dos, desplazando al Negro sobre la izquierda y haciendo retroceder a Mariano Bíttolo para que sea el lateral sobre ese costado.

De Felippe juntaría así a dos futbolistas de buen pie, Formica y Figueroa. Si están en un buen día, pueden armar una buena dupla para tocar entre ellos y habilitar a un compañero en posición de gol. Y si Braian Rivero aparece en mayor dimensión, serán tres los dotados para entregar la pelota con criterio.

Los pocos minutos que jugó en partidos oficiales ponen en duda hasta cuándo aguantará Formica. Hoy la prioridad es que juegue hasta lo que resista. Se espera que durante ese lapso sea desequilibrante y contribuya para que la Lepra consiga la primera victoria en la Superliga.