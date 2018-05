Giraudo pedirá declaraciones juradas a los dirigentes

Daniel Giraudo, referente opositor de ADN, adelantó ayer que en la asamblea que el club convocó para el próximo 14 de mayo (aún debe ser oficializada por Inspección General de Personas Jurídicas) solicitará que los dirigentes que le prestaron dinero a Newell's demuestren su solvencia con la respectiva declaración jurada. Además, en cuanto a que la Superliga contempla como requisito básico para renovar la licencia la presentación de un balance fidedigno, cuyo plazo límite es el 15 del corriente, el Pájaro sentenció en diálogo con Ovación: "El único riesgo que Newell's corre de descender por cuestiones administrativas es aprobando este balance porque violentaría el artículo 39 y esto tendría sanciones irreversibles".

"Mi postura de votar el rechazo de este balance tal cual está es personal, tengo una enorme presión mediática, por eso desligo a mis amigos y personas que integran la agrupación ADN. El voto representa lo que me dicta mi conciencia. Para mí el único riesgo que Newell's corre es aprobar este balance. Aprobarlo implica que se presente en Superliga y esto va a infringir el artículo 39, que habla de severas sanciones por presentar documentación falsa. Y de esto estoy seguro porque lo reafirma el juez (Fabián Bellizia), de que este balance es indocumentado, irregular y, creo, fraudulento. Cuando el juez resolvió prohibir pagar los mutuos (préstamos) reafirmó lo mismo", se explayó Giraudo.

Y enfatizó: "El único riesgo que Newell's corre de descender por cuestiones administrativas es aprobando este balance. En cambio, creo que presentarlo con demora puede generar sanciones, pero no de esta magnitud".

También indicó: "Visto la presión mediática no quiero convencer a nadie, a los mismos de ADN y de todos los grupos les digo que voten con su conciencia. Esto es así. Iré a la asamblea y plantearé mis argumentos. Y además pediré las declaraciones juradas de los dirigentes nominados como prestamistas por el juez para que muestren el origen transparente de los fondos y sus resúmenes de cuentas bancarias para saber dónde depositaron los respectivos pagos. Si me lo muestran tal vez voy a cambiar de postura, si no voy a pensar que han sido sólo testaferros. Quiero que demuestren que tienen fondos para prestarle a Newell's y que además cuando el club les pagó esté depositado el dinero en sus cuentas y no en la de un prestamista".

Por último dijo: "A Newell's por presentar una declaración apócrifa, como fue la declaración jurada del libre deuda de Agremiados, ya le sacaron tres puntos, aunque ahora eso se está tratando de revertir. Y creo que un balance falso es peor aún. Además, hay que recordar que la Superliga quiere que el balance esté auditado con una opinión favorable y Newell's no lo tiene en esas condiciones. Claro que si se cambia el balance y reconocen la pérdidas y los errores yo lo aprobaría".