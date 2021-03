Yo te hablo como que si se hubiese terminado la pandemia porque para mí volver a jugar es algo increíble y deja todo en un segundo plano. Con la pandemia hay muchas cosas que cambiaron, hay burbujas y otras medidas de prevención, pero para mí volver a jugar es volver a mi normalidad, a estar pensando el partido de lunes a viernes y el sábado ir a jugarlo. Hacerlo y más en la Superliga, no tiene precio.

¿Qué opinión tenés de esta Superliga?

El año pasado cuando arrancó la primera edición me moría de ganas de estar y ahora que puedo hacerlo posible imaginate cómo estoy. Personalmente no sé si puedo ser muy objetivo con esa pregunta. Yo siento que me tiraron un salvavidas y que puedo volver a jugar al rugby más allá de que si la pandemia sigue o hay un rebrote.

Pero debés tener una idea.

Pienso que este torneo es un acierto porque potenciará a todos, pero sobre todo a los otros países. Creo que este torneo tiene un gran futuro, es un muy buen plan a largo plazo. Nunca hubo en la región una competencia profesional tan grande y con tantos argentinos.

¿Qué te parece la incorporación de Jaguares XV al torneo?

Como jugador no me afecta, sinceramente no me cambia nada. Sea Ceibos o Jaguares va a ser el equipo que represente a Argentina y por ende el más competitivo. Jaguares va a ser el equipo más duro de la Superliga y para el resto de las franquicias va a ser el rival a vencer.

En esta Superliga hay muchos argentinos dando vuelta, y también muchos rosarinos, muchos de ellos compañeros tuyos en la Academia que ahora los vas a tener enfrente. ¿Qué pensás?

Sí, para nosotros va a ser divertido, pero lo bueno de esto es que se potencia el rugby de Rosario. Si en un futuro puede volver el Campeonato Argentino tenerlos a todos juntos sería un lujo. Yo tuve la suerte de poder jugarlo y la verdad es una experiencia tremenda. Volviendo a la pregunta, creo que al haber tantos argentinos dando vuelta en todos los equipos le van a aportar mucho nivel y va a ser como una muy buena vidriera.

Como jugador de Duendes, tener a Raúl Pérez de entrenador, ¿te da tranquilidad o es una presión extra?

Puede ser un arma de doble filo (risas). A Raúl nunca lo tuve de entrenador en el equipo que estuve jugando. Por supuesto que nos conocemos del club y me parece un muy buen entrenador. Pienso que al conocerme sabe hasta dónde me podrá exigir porque sabe lo que puedo hacer mejor y lo que no. Raúl es de esos entrenadores que te exigen, pero estoy preparado para eso. Aparte esa exigencia, o que te aprieten un poco, está bueno.

Leones paraguayos

Olimpia Lions nació en noviembre de 2019 como miembro paraguayo de la Súper Liga Americana, proyecto de Sudamérica Rugby para profesionalizar el rugby en el continente que cuenta con el apoyo económico de World Rugby.

La franquicia paraguaya, que tiene como head coach al rosarino Raúl Norberto Pérez tendrá en esta edición que comenzará el 16 de marzo, a 19 jugadores argentinos entre los que se encuentran además de Ignacio Gandini, Franco Bullentini (Duendes) y Jerónimo Gomez Vara (Aranduroga/Atlético del Rosario).