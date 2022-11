Gabriel Heinze llegó a Rosario y ya marcó la cancha en el predio de Bella Vista

Comenzó a alimentar el sueño de todo el pasional pueblo leproso. El proyecto arrancó viento en popa. Gabriel Heinze hizo base este miércoles a la mañana en el predio Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista. El flamante entrenador de Newell's estuvo recorriendo y planificando lo que será la nueva era del ex defensor campeón 2013 en su “casa”. Lo hizo en compañía de sus leales colaboradores , quienes lo acompañarán en este proceso que abarca desde el fútbol de primera hasta supervisar las categorías juveniles mayores. El técnico no quiere dejar ningún detalle librado al azar y por eso ya tiene el chip de trabajo en modo intens o. El Día 1 del Gringo ya es una realidad.

Gabriel Heinze no salió de su rígido libreto. Se puso en silencio el overol y comenzó a marcar la cancha puertas hacia dentro de su club. El DT estuvo bien rodeado por sus asistentes. Todo el equipo se fue interiorizando de lo que ya es la base de operaciones para encarar la próxima temporada, donde el protagonismo en todos los escenarios del país será la esencia deportiva.

El Gringo volvió al pago que lo recibió en las divisiones inferiores y lo moldeó hasta lanzarlo al profesionalismo. Fue este histórico miércoles. Regresó a su amor futbolero tras haber dejado la institución como jugador de local el 10 de mayo de 2014, en la goleada a All Boys por 4 a 2 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Luego de colgar los botines inició otro recorrido como técnico. Godoy Cruz fue su primera estación. Su primera experiencia donde el equipo mostraba buen juego. Después fue el turno de mudarse a La Paternal. Terminó ascendiendo al bicho y potenciando a muchos juveniles. También generó varios cortocircuitos con los directivos, al igual que en Mendoza.

El destino lo depositó en Vélez tiempo después. Y ahí ratificó que su trabajo es perfeccionista y eficaz, además de que su relación no es buena con quienes no pertenecen al círculo del plantel. Terminó dejando Liniers. La experiencia en Atlanta United (Estados Unidos) no terminó siendo la deseada por todos,especialmente para los estadounidenses. Por eso el Gringo duró apenas unos meses.

Ahora llegó el momento de volver a las fuentes. A casa. El gladiador de mil batallas con capa rojinegra y corazón valiente dio el sí en un momento de renovación institucional. Su contratación encendió la ilusión de todo un pueblo. Renovó la esperanza. Todos los hinchas esperan con desesperación que pasen los días y vuelva el fútbol para ver al Gringo con el buzo.

Mientras tanto, Heinze se puso este mismo miércoles el overol y se dirigió al predio Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista recién llegado de Europa. La intención fue ver en primera persona las instalaciones para poder plasmar los trabajos a realizar ni bien los jugadores regresen al club tras las merecidas vacaciones. El Gringo, según informaron fuentes leprosas, estuvo junto a Mariano Toedtli, Nicolás Pavlovich y el profesor Javier Vilamitjana viendo y analizando el predio para poder desarrollar sin fisuras lo que será el prototipo de equipo que afrontará el 2023 con marcada fantasía.