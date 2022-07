Franco Herrera y otra jornada que no resultó demasiado feliz

Newell’s todavía no definió si traer un arquero o no para reemplazar al lesionado Ramiro Macagno. Por el momento decidió darle la confianza a los juveniles del club. Pero otra actuación irregular de Franco Herrera abre el interrogante sobre si no hay que traer a alguno con más experiencia. El santiagueño traía como antecedente inmediato el error que cometió en el gol de Véliz en el clásico. Y en esta noche del lunes en el Coloso no tuvo una respuesta adecuada en el tiro de Duarte que rebotó en Ditta y se metió junto a su palo derecho.