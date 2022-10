Facundo Sava se quebró al recordar a Griguol en el festejo de Patronato campeón

El técnico no pudo contener las lágrimas al hablar de Timoteo. "Mucho de lo que soy se lo debo a él", remarcó

El ex delantero de Ferro y Gimnasia no pudo contener las lágrimas al hablar de uno de sus formadores, sobre quien aseguró: "Me enseñó mucho de fútbol", pero a la vez destacó "la persona, los valores”. Reconoció, además, el aporte de su padre, familia, esposa y amigos que “en los momentos difíciles son los que están más cerca”.