Facundo Mallo es nuevo refuerzo de Central y se despidió en sus redes de su ex club

El ex marcador de Defensor Sporting (Uruguay) utilizó su cuenta de Instagram para anunciar este jueves su partida de la entidad. Llega al canalla a préstamo y con opción de compra

El defensor Facundo Mallo, de no surgir ningún imprevisto, se convertirá oficialmente en las próximas horas en nuevo refuerzo de Central. El uruguayo llega procedente de Defensor Sporting y firmará un vínculo con la entidad canalla a préstamo por un año y una opción de compra por el 75% del pase, según trascendió. La idea del club es que este jueves se sume a la delegación que partirá por la tarde rumbo a Chile, donde realizará una serie de amistosos.

Lionel Messi no jugará este viernes por la Copa de Francia y apunta a volver el miércoles

Ahora sí, confirmado: Argentino estará en la Primera C en la temporada 2024

El marcador central dio por cerrada la contratación ya que este jueves antes del mediodía se despidió de Defensor Sporting con un largo mensaje publicado en sus redes sociales.

Leer más: Central sumó un refuerzo bien gasolero

"Hoy me toca despedirme de una gran institución como Defensor Sporting. A funcionarios y cuerpos técnicos les agradezco la disposición y el profesionalismo, así como las enseñanzas y ejemplos positivos", reza una parte del escrito publicado en su cuenta de Instagram.

Leer más: Central: Bianchi llegó, Mallo está cerca de Arroyito

"Me despido con experiencias muy intensas que me dejan aprendizaje y crecimiento en todos los ámbitos, pero sobre todo un cariño enorme a un club que me arropó como si fuera de la casa", agregó en otra parte del texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Facundo Mallo (@mallofacu)

Por otro lado, Central ya tiene confirmada las tres primeras fechas del torneo que comenzará a fines de enero. El canalla recibirá el viernes 27, a las 19.15, a Argentinos Juniors, luego será visitante el viernes 3 de febrero, a las 20, ante Tigre y volverá a jugar en el Gigante el domingo 2, a las 17, con Arsenal.