Los que esperan ver otra versión de Central deberán inyectarse varias dosis de paciencia. O directamente de resignación. Edgardo Bauza ratificó con la clasificación asegurada a los cuartos de final de la Copa Argentina que está completamente conforme con lo que vienen mostrando sus muchachos. El técnico marcó la cancha una vez más con sus particulares y firmes frases. También dejó un claro mensaje sobre aquellos mortales que sueñan o especulan con ver otra versión canalla en un futuro inmediato. Y es que no se correrá ni un milímetro de lo que indica su respetable y triunfador manual de estilo. En pocas palabras, esto es Central. Y así seguirá siendo, pese a quien le pese.

El mayor déficit que tiene el canalla es que cuenta con muchos problemas individuales. Puntualmente en el mediocampo. No puede generar fútbol. En gran parte porque el entrenador no tiene en la actualidad las precisas piezas que hagan cuajar al sistema. No en vano el equipo carece de juego por las bandas. O termina exponiendo a los delanteros por falta de precisión.

Porque el Patón viene probando con algunos agentes como el uruguayo Washington Camacho, Andrés Lioi o Federico Carrizo. Pero ninguno le aporta lo que realmente urge desde lo táctico. A todos los envuelve lo mismo: la irregularidad. Como también a Néstor Ortigoza, que técnicamente suele hacer todo bien. O al menos disimula algunas falencias naturales con mañas o asistencias limpias.

"Estoy muy conforme. Al fútbol se juega para ganar", expresó el Patón tras el triunfo por penales contra Almagro. El entrenador de Central parece ser un fiel militante de la escuela bilardista. Y está en todo su derecho porque es su genuina forma de ver y sentir el fútbol. Pero decir además que en Santa Fe ante el tricolor "al equipo lo vi sólido". Y que "no nos faltó nada", es al menos para darse un baño de realidad porque desde afuera se vio otra cosa muy diferente. Lo que hizo Central generó dolor a la vista.

Bauza también remarcó que "estamos bárbaros en ofensiva". ¿A qué se habrá querido referir realmente? Quizá a la excelente relación que deben tener Herrera, Zampedri y Ruben. Porque en cancha, tanto Fernando como Marco están al descubierto con la red ajena. Claro que el entrerriano viene un poquito más derecho que el capitán, más allá de haber errado el penal en cancha de Unión.

"Esto es Central", patentó en su momento Miguel Angel Russo para graficar el presente del club en todos sus órdenes. Y vaya que esa frase se volvió como una especie de marca registrada en los pagos de Arroyito. Incluso, siempre está vigente. Como ahora. Es que el equipo muestra muy poco para el común de los futboleros. Pero no así para Bauza, claro está. Por más que el canalla se haya metido en cuartos de final de la Copa Argentina y deberá definir la llave ante Newell's, lo concreto es que el fiel auriazul deberá comprender que lo que ve, es lo que seguirá mirando. Al menos hasta el receso. Quizá si luego llegan refuerzos de peso se podrá revertir el cuadro de situación.