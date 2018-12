Héctor estaba jugando en un club de El Trébol y llegó de grande a Newell's, con 18 años. No es que haya una enorme diferencia en cuanto a la formación que se da en otros lados, pero no es lo mismo estar en Newell's desde los 14 años, donde la competencia es diferente, podés jugar a otro nivel, como en inferiores de AFA, y entrenás con compañeros de tu edad, algo que es más complicado en el fútbol del interior. Héctor no tuvo esa base, esa formación. Así y todo, pienso que a partir de sus cualidades y dedicación puede jugar en cualquier lado. Tiene grandes condiciones y técnicamente en general es bueno. Es veloz, vivo, frena y sale rápido. Lo que más se destaca de Héctor son los centros que lanza con ese pique rápido, sacándose de encima la marca. El tema de la definición es probablemente la cuenta que todavía tiene pendiente. El problema más importante que veo en chicos como Fértoli es que nunca se les termina de dar continuidad. Hay que mantenerlos en el equipo como mínimo 15 o 20 partidos, más allá de que jueguen bien o mal, para que ganen en confianza. Es obvio que a Fértoli, como a cualquier otro chico, le puede influir este momento particular de Newell's. Pero más allá de eso hay que bancar a los pibes como Héctor. No hay que desesperarse, hay que sostenerlos en el puesto y que de esa manera, con los partidos, puedan crecer. Héctor tiene todas las condiciones para ser un buen jugador y estar en la primera de Newell's o en la de cualquier otro equipo. No dudo de que se pueda ir a México o a Chile y la rompa.