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En vivo: Central juega ante Gimnasia con Ruben de titular y en busca de trepar en la tabla anual

El Canalla recibe al Lobo en el Gigante con Marco Ruben de titular y en busca de trepar en la tabla acumulada. Seguilo en vivo por La Capital

29 de agosto 2026 · 17:00hs
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Ángel Di María y Marco Ruben

Leonardo Vincenti / La Capital

Ángel Di María y Marco Ruben, titulares en Central ante Gimnasia. 

Central juega otra vez en el Gigante de Arroyito. Lo hace tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians y el empate con Talleres en Córdoba por el Clausura. Recibe al golpeado Gimnasia de La Plata, en la antesala del clásico rosarino del próximo domingo. Excelente aperitivo a la espera del plato fuerte. Además, si gana el Canalla será líder momentáneo de la tabla anual. Seguilo en vivo por La Capital.

Incidencias del partido entre Central y Gimnasia

2' gran remate de Di María y tapó el arquero.

Gimnasia trae dos derrotas en fila en el torneo, la goleada 0-4 con Estudiantes y el 2-3 con el Lobo mendocino, además de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales con Riestra.

Leer más: Novedades en el equipo de Central: Jorge Almirón apuesta fuerte con el ingreso de Marco Ruben

Central debe hacer el gasto

Central deberá hacer el gasto, salir decidido a acorralar al Lobo, mantener ese apetito voraz con el que mereció ganarle a Talleres en la última fecha, aunque no pasó del empate 2 a 2, con un Ángel Di María brillante, que anotó dos goles y luego avisó que arrastra un molesto dolor producto de una pubalgia.

El premio de ganarle a Gimnasia puede ser altísimo. Porque Central (39 puntos) puede alcanzar en puntos de manera momentánea a los líderes, Independiente Rivadavia (42 puntos) juega el domingo ante Racing y Argentinos (42) se mide también el domingo con Aldosivi. En tanto, Vélez (41) ya empató este sábado con Riestra.

Pero también, en caso de vencer al Lobo, el ánimo auriazul estará por las nubes para afrontar el partido que pone en jaque a la ciudad. Porque el próximo domingo será el clásico ante Newell’s otra vez en el Gigante de Arroyito, un partido en el que Central viene festejando de manera sostenida.

Las estadísticas de Central y Gimnasia

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