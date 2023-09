Eliminatorias al Mundial 2026: debutan también los excluidos

Será una jornada intensa. Además de Argentina-Ecuador, el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se inicia con otros dos partidos en los que involucra a cuatro selecciones que no estuvieron en Qatar . Paraguay se presentará ante su gente contra el aguerrido Perú. El duelo está pactado para que comience a las 19.30 de nuestro país. Mientras que a las 20 se presentarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia frente a Venezuela.

Mientras que a las 20 será momento de ver lo que propondrán Colombia y Venezuela. El cafetero también tratará de volver a un Mundial tras la ausencia en Qatar 2022 después de un ciclo complicado desde lo deportivo. De hecho, tuvo varios entrenadores desde el portugués Carlos Queiroz, a los nacionales Reinaldo Rueda, Arturo Reyes y Héctor Cárdenas.

Es por eso que desembarcó el argentino Néstor Lorenzo en junio del año pasado, con la idea de darle una nueva idea al fútbol colombiano, que ya no cuenta con todas las figuras que lo dejaron en los cuartos de final de Brasil 2014 y lo clasificaron también a Rusia 2018. La historia ahora es otra, viene de quedarse afuera y así lo entienden todos además.

En cuanto a Venezuela, no continuó con el proyecto de José Néstor Pekerman debido a diferentes incumplimientos contractuales y será el comienzo oficial del ciclo de Fernando “Bocha” Batista, quien deberá hacer lo imposible para llevar al Mundial por primera vez a sus dirigidos.

Si bien es verdad que la Vinotinto no es más un seleccionado débil como en otros tiempos, aún no dio el salto de calidad y sigue siendo el único de Sudamérica en no haber participado nunca en un Mundial.

La primera doble fecha arranca con un menú interesante, donde cada selección buscará su hacer su gran negocio.