A diez días de las elecciones, las listas trabajan sobre sus respectivos proyectos y, además, sobre el entrenador que deberá nombrar la que gane. Es que el del domingo 18 de diciembre no será un acto eleccionario común y corriente porque el club no tiene técnico, después de la decisión de Carlos Tevez de pegar el portazo y dejar su cargo. ¿En qué andan cada una de las listas por estos días respecto al nuevo entrenador? Es la pregunta que la mayoría de los socios se hacen y sobre las que no hay demasiadas certezas. Sí algunas especulaciones, pero ninguna certeza. Los mayores indicios están por el lado de Ricardo Carloni (lista 6 de Diciembre) y de Gonzalo Belloso (Raza Canalla), quienes no dieron a conocer el nombre del entrenador en caso de ganar las elecciones, pero parecen haber dejado entrever ciertos detalles. Juan Cruz Rodríguez (Espacio Canaya) y Mario Moretti (Fuerza Auriazul) tampoco entregaron nombres, aunque desde las entrañas de cada lista hablan de “técnicos importantes”. Se recuerda que Diego Lavezzi bajó formalmente su candidatura el pasado miércoles, por lo que Juntos Somos Más no participara de las elecciones y por eso quedaron sólo cuatro listas.