El tenis otra vez fue noticia por un gesto antideportivo en el ATP de Lyon

El sueco Mikael Ymer fue descalificado tras destrozar su raqueta contra la base de la torre que sostenía la silla del juez. El enojo fue porque el umpire no quiso bajar a revisar un pique

Cuando concluyó el game, y en el descanso tras el 5-5, se produjo el incidente que terminó en escándalo. Ymer planteó el reclamo cara a cara con el juez, reprochándole la actitud de no haber bajado de la silla para revisar el pique en cuestión, tal como había hecho en otros partidos. “¿Por qué no vienes a ver la marca? Si observaste el pique sobre la línea, entonces muéstramelo”, comenzó el sueco. El juez, firme en su postura, no accedió al pedido. “Jamás presencié que un referí se niegue a revisar una marca”, gritó enfurecido.