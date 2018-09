"Viajar a Buenos Aires es importante para un plantel que representa a una institución en los torneos de AFA. Pero en la última salida de Rosario nos tomó de sorpresa la forma en que nos trasladamos. Lo hicimos en un minibus en vez de un colectivo tradicional. Ese cambio de vehículo nos trajo muchos inconvenientes en el viaje. Fuimos incómodos, todos apretados y varias veces tuvimos que parar en la ruta para orinar. Ojalá que para el próximo viaje podamos salir de la ciudad de otra manera", señaló el autor del tanto del triunfo ante Lugano, Gastón López Nofri, quien se refirió a la forma en que se trasladó el equipo a Tapiales.

La crisis económica también llegó al club de barrio Sarmiento. En la última salida de la ciudad el equipo dirigido por Marcelo Vaquero se trasladó en un minibus para 23 personas en vez del tradicional colectivo de 50.

"Uno sabe muy bien la situación que vive el país y el fútbol no es la excepción. Y en ese contexto Argentino tampoco queda al margen. Pero lo vivido el domingo en el viaje a Lugano me dejó muy mal y lo digo como una crítica constructiva para poder cambiar el próximo traslado. Argentino es una institución con mucha historia y el plantel actual que lo representa en los torneos de AFA no debería pasar por esta situación. Hay muchas formas para organizar un viaje con tiempo y es responsabilidad de la dirigencia para lograrlo. Sabemos que todo está complicado por la economía, pero nada es imposible. El plantel de Argentino se merece un mejor trato", dijo el delantero albo, pieza clave en el primer triunfo del salaíto en la Primera D.

El viaje a Tapiales se inició a las 8.30 y la primera parada fue en Escobar para almorzar. Después la delegación continuó el viaje a las 12.30 y llegó a las 14 al estadio de Lugano. El plantel tuvo una hora y media para elongar y hacer la entrada en calor. El resultado fue favorable y los albos se trajeron tres puntos importantes para cortar la mala racha de tres derrotas consecutivas.





"No se puede cuestionar"

"La logística es parte del partido. No se puede cuestionar un traslado a Buenos Aires, si lo hacemos en colectivo o en minibus. Para mí es un tema secundario y los ajustes que soportamos los clubes son propios de la situación del país y Argentino también la está viviendo. Hacemos lo mejor para que nuestro primer equipo pueda viajar", contestó el presidente, Daniel Mariatti, sobre el traslado a Lugano.





El posible once

El once albo para recibir a Liniers, el domingo a las 15.30, iría con: Rodríguez; May, Caraballo, Heredia y Córdoba; Pereyra, Fabrizio o Peralta, Iramaz y Olocco; Camafreita y Joel Reinoso.