El OK del clásico sigue en manos de la organización

ART. 11º - Criterios para asignación de estadios, programación de fechas y horarios.

La designación de estadios, como la programación de fechas y horarios para los partidos de la Copa Argentina será establecida conforme el criterio de la AFA, teniendo en cuenta condiciones de infraestructura, seguridad y calendario.

La reglamentación es clara. Y si bien ayer en Rosario se llevó a cabo una reunión entre directivos de Newell's, Central y los representantes de Seguridad de Santa Fe, en la que hubo puntos de acuerdo en cuanto a que el clásico no salga de la provincia, no en la fecha, todo sigue en manos de los organizadores. Y según altas fuentes vinculadas a los que tienen la definición en sus manos "se jugaría el 31".

En la sede de la Gobernación se reunieron por la mañana el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el director de Seguridad en Competencias Deportivas de Santa Fe, Diego Maio; el vicepresidente 1º Ricardo Carloni y el secretario de Finanzas, Fabio García, por el lado de Central; mientras que los rojinegros fueron representados por el vicepresidente Cristian D'Amico y el secretario Juan José Concina. No llegaron los representantes de la organización de la copa, aunque estaban citados.

Tal vez por eso todo sigue sin resolución. Claro que también porque los directivos de los clubes no coincidieron en la fecha de disputa de este clásico de cuartos de final que tanto se espera desde la clasificación de Newell's al vencer por penales a Atlético Tucumán y la de Central tras eliminar por la misma vía a Almagro.

"La diferencia es que ellos quieren jugar el 14 o el 17 y a nosotros nos informaron que el partido debía ser el 24 o el 31", dijo el dirigente auriazul Ricardo Carloni, que además explicó que "la cantidad de gente se va a definir cuando se sepa el estadio".

"Se trató de un debate sano, cada dirigente defendió la postura de su club. Sí consensuamos que será con dos hinchadas. Y en cuanto al escenario, no tenemos problemas para ir a cualquier estadio o admitir el resultado de un sorteo de plazas", señaló el directivo rojinegro Cristian D'Amico.

En cuanto al estadio, la incógnita pasa por que se juegue en cancha de Colón (complicaría el traslado de los hinchas) o para no sacarlo de Rosario en la de Newell's como primera opción, debido a que la de Central tendrá el show de Shakira, el 27, que si bien da tiempo es cierto que en parte complica.

"Lo más seguro es que se juegue el miércoles 31 de octubre. Estamos esperando que los clubes y la seguridad de Santa Fe se pongan de acuerdo en cuanto a la cancha y nos den todas las garantías para que el partido se juegue con público", fue el mensaje de una alta fuente relacionada a la organización de la copa, que añadió: "Se resolvería la próxima semana".





Maximiliano Pullaro (@maxipullaro): "Nos reunimos para avanzar sobre la seguridad del clásico, que se disputará en fecha y estadio a determinar por los directivos de Copa Argentina"

C. D'Amico (Vice NOB): "No hubo acuerdo pero fue un buen debate. Consensuamos, será con las dos hinchadas. No tenemos problemas para ir a cualquier estadio"

D. Maio (Dir. Seguridad): "Debe ser un miércoles, así que las fechas probables son el 17 o el 31. El horario se definirá en conjunto con el Ministerio de Seguridad"

R. Carloni (Vice RC): "La Copa Argentina y el organismo de seguridad pondrán la fecha. Newell's quiere el 14 o el 17, a nosotros nos informaron el 24 o el 31"