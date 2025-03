El fútbol femenino de Rosario Central no arranca y sumó su cuarta derrota al hilo

El once del fútbol femenino de Rosario Central, que jugó su cuarto partido del año ante San Luis FC.

Rosario Central no arranca y por la cuarta fecha de la primera división de la AFA de fútbol femenino , perdió 1 a 0 en su visita a San Luis FC. Las canallas acumulan cuatro derrotas al hilo, además de las que ya sufrieron en casa ante River (1-2) y SAT (1-5), y como visitante ante San Lorenzo (0-1).

El marcador se abrió tras una pelota perdida en una salida auriazul, que derivó en un pelotazo al vacío de mitad de cancha, un mano a mano que tapó mal Paulina Aprile que le dejó la pelota a Ceballos y un remate defectuoso de la propia Ceballos que no pudo contener la arquera de Central.

>> Leer más: Rosario Central no arranca en el fútbol femenino

El equipo de Rosana Gómez no tuvo reacción, casi no tuvo opciones de empatar, salvo en el final cuando una pifia local casi genera la pena máxima canalla en tiempo adicional. Un tiro libre en la puerta del área y un córner fueron las últimas chances no aprovechadas.

Así, Central volvió a irse con la cabeza gacha ante un rival que tampoco hizo demasiado para llevarse la victoria.

Lo cierto es que Central perdió todo lo que jugó y está lógicamente en el último puesto junto a Vélez, que debe jugar ante Platense, próximo rival Canalla.