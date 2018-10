Que el 14, que el 24. Newell's y Central pugnan por la fecha que más les conviene teniendo en cuenta sus necesidades. Y cada una de las partes entregan sus argumentos, algunos que pueden ser entendibles y otros no tanto. Pero al no ponerse de acuerdo con esos días lo que cerraría sería el 17, que es el que manejan también desde los organismos de seguridad de la provincia y el que pretendería la gran mayoría. Y es lo que intentarán abrochar en las próximas horas, además del lugar donde se llevará a cabo (ver página 3).

El clásico no sólo es futbolístico, sino que también se juega en la previa en la lucha de los dirigentes de imponer la idea de acuerdo a la conveniencia de uno y otro. La postura de Central es no jugarlo el domingo 14 porque "ya tenemos un cronograma de entrenamientos", dijo el vice canalla Ricardo Carloni. Del lado de enfrente, del rojinegro, consideran que ese día era el elegido por Copa Argentina de acuerdo a la comunicación que habían recibido de la organización y tienen conocimiento de que los canallas "habían solicitado jugar ese día con San Martín (SJ)". Lo entienden como excusa y el motivo sería por los lesionados y la convocatoria de Alfonso Parot a la selección chilena.

El clásico no es un partido más y se disputan muchas cosas en el medio, porque el que sea eliminado podría quedar debilitado ante la mirada de la gente. Como siempre sucede y no es algo que no pase nunca. Es la realidad de un Newell's-Central. Y es por eso que cada uno tratará de sacar su mejor "ventaja" con el fin de quedarse con el boleto que lo depositará en las semifinales.

Dentro de toda esta puja están los organizadores, que atienden todos los reclamos y el "sí" entregado a todos conduce a estos inconvenientes que ahora se presentan para lograr un acuerdo de fecha.

Por supuesto que ahora se escucharán las propuestas de ambas dirigencias ante los organizadores y las autoridades santafesinas, que en definitiva entregarán una opinión al respecto y de esa manera se terminará de resolver el día en que se disputará el clásico. Hoy todo indica que el 17 les cerraría a la mayoría, porque el 24 no es opción para Ñuls porque "en esa fecha se jugaría el partido con Estudiantes que fue suspendido por lluvia".

Las partes no tienen demasiado tiempo para resolver esta cuestión y si no es hoy, los primeros días de la semana próxima debe estar definida no sólo la fecha sino también el escenario en que se llevará a cabo el primer y único clásico de 2018 (por Superliga se enfrentarán en febrero de 2019). Sobre todo para que los organismos de seguridad diagramen el operativo y se realice el sorteo del estadio en caso de que se juegue en Rosario. Y si es en otro lugar para definir la manera en que se custodiará a la gente.

Ñuls quiere el 14, Central el 24. En estas dos fechas no hay acuerdo posible, al menos eso es lo que surge de las palabras de los dirigentes. El 17 acercaría a muchas partes y así se repartirían las diferencias.