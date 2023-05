El clásico de la sexta tiene dueño: El Tala, que sigue en la Liga Federal

Pero El Tala se jugó el todo por el todo y en un final caliente logró empatar 83-83 y llevar el partido al alargue. Con Lucas Herrera lesionado en el tobillo, con puntos decisivos de Gerónimo Verdaro y todo el oficio de Agustín Chiana, aprovechó toda la imprecisión de Sportsmen, sobre todo en los libres, y celebró a lo grande junto al público ubicado arriba del banco de suplentes visitante con un impensado hasta ahí 101 a 91.

Esta fue la síntesis:

Sportsmen Unidos 91: Jeremías Cardona 27, Martín Allende 8, Gregorio Traglia 24, Joaquín Zapata 6, Nicolás Boixader 16 (fi), Manuel Calderón 2, Joaquín Cingolani 5, Santiago Escobar 0, Octavio Parizzia 0, Diego Foradori 3.

DT: Cristian Le Bihan.

El Tala 101: Lucas Herrera 18, Joaquín Ríos 25, Fernando Scalella 12, Santiago Cabrejas 5, Agustín Chiana 24 (fi), Gerónimo Verdaro 17, Simón Sagardía 0 y Facundo Castro 0. DT: Juan Pablo Lupo.

Estadio: Alfredo Figna

Parciales: 24/19, 30/18, 17/24 y 12/22: 83-83. Alargue: 8-18 (91-101)

Árbitros: Marcelo Varela y Rubén Abelardo

Chiana: "Fue una locura"

"Fue una locura esto. Perdiendo la primera mitad por 17 puntos, nos fuimos al descanso tratando de revertir la situación y nos dijimos que si perdíamos había que dejarlo todo. De a poquito fuimos bajando el goleo y hasta tuvimos la última pelota para ganarlo. Y en el suplementario creo que fuimos superiores. Vendimos cara la derrota", dijo la figura de El Tala, Agustín Chiana, de 24 puntos.

"El tiempo extra es para el que está con más luces o más piernas, el que más puede pensar después de jugar, correr y chocar durante cuarenta minutos. Y nosotros fuimos más efectivos", agregó.

"La mayoría de los chicos son del club. Estamos para competir. Es nuestra primera vez en la Liga Federal y la idea es competir hasta donde nos toque. Debemos estar contentos. Al principio no fue fácil el torneo y nos fuimos acomodando con la llegada de Joaquín (Ríos), que es un animal". Pasamos dos play in y ahora vamos a jugar un play off que era impensado para El Tala. Es una alegría gigante", dijo emocionado.

Y respecto a los triunfos en el año ante el clásico rival, Chiana señaló que "ganamos los cuatro partidos que jugamos con ellos. Pero podía haberse disparado para cualquier lado este después del primer tiempo. La suerte cayó para nuestro lado".