El azar hizo su parte en Rosario

Azar. Andrés Nocioni mandó a Argentina a la zona D del certamen. Silvina Salinas

La mirada de los chicos sobre Andrés Nocioni es la síntesis, es el para y el por del deporte, la razón de ser y el objetivo. Todo en una mirada, en un pedido de foto o en la marea de pibes pugnando por llegar hasta el Chapu.

La realidad es que los chicos de escuelita y mini de los diferentes clubes no entendían ni entendieron demasiado de lo que pasó en el Hotel Ros Tower, en el salón Vanzo, donde Argentina quedó encuadrada en la zona D del Mundial Sub 17 que se disputará en Rosario y Santa Fe del 30 de junio al 8 de julio. Los pibes no tienen ni idea de la dificultad que tendrán al cruzarse con Croacia y Francia, con el deseo de que "Asia 4" (debe definirse en abril en el certamen que reúne a Asia con Oceanía) sea un rival accesible.

Sí seguramente desearán ir a la cancha de Newell's en la primera fase, porque el de Argentina será uno de los grupos que se disputará en Rosario. Y Chapu les dijo desde el escenario: "Ustedes tienen que ser los que cuenten que se juega un Mundial en Rosario".

Luego, ya en la etapa final, la competencia para los Sub 17 de Argentina y el resto de los seleccionados será en Unión de Santa Fe.

Nocioni fue el más aplaudido de una ceremonia que tuvo el sello Fiba muy bien adaptado por los organizadores santafesinos y rosarinos, y mostró la chapa ante los bahienses Sergio Hernández y Federico Susbielles al decir que "Santa Fe es la verdadera capital del básquet".

Chapu fue el encargado de sacar la bolilla de Argentina, mientras que previamente Hernández y Sebastián Uranga (director deportivo de la CABB) habían conformado gran parte de los grupos junto al secretario de competencias Predrag Bogosavlej.

Obviamente también estuvieron las palabras protocolares de la intendenta Mónica Fein, quien además de dar la bienvenida a la ciudad y de mostrarse orgullosa por ser una de las sedes, también destacó que "Rosario respalda al deporte porque cada niño que hace deporte mejora, y con él mejora la sociedad".

Por su parte, Susbielles, presidente de la Confederación, no ahorró elogios y agradecimientos para con la dirigencia santafesina, pero apuntó a lo que vendrá, al sueño que este tipo de eventos apuntala: el Mundial de mayores. "Somos tierra de básquet y esperamos ser los mejores anfitriones para demostrar que podemos organizar el Mundial 2027, no hay nada que los argentinos no puedan lograr cuando trabajan juntos. Será el mejor Mundial Sub 17 de la historia", se ilusionó el bahiense.

Con cada uno de los equipos en su zona (ver gráfica), ahora resta conocer el orden de juego de los grupos que se llevarán a cabo en Rosario y Santa Fe, a la espera de la resolución en China del certamen asiático. Y apenas se anunció el cierre de la ceremonia y finalizó el espectáculo de tango diseñado para la ocasión, los chicos comenzaron su carrera por alcanzar a Nocioni. Ya lo había dicho un rato antes Sergio Hernández: "En el deporte hay una pirámide en la que está la base que son los chicos y el extremo, que son los referentes. Cuantos más referentes como Chapu y los integrantes de la generación dorada haya, más niños irán a jugar al básquet. El Mundial ya se juega en Rosario. Hizo su parte el azar, pero en el camino al éxito de Argentina muy pocas cosas son casualidad".

