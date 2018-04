Dodge domina en el Turismo Carretera y Ardusso la rema

Vaya paradoja. Hasta 2016 Facundo Ardusso era el principal referente de Dodge y pedía a gritos por una modificación del reglamento que le diera a la marca la velocidad que no tenía. No logró su cometido y pasó a Torino, marca que recibió beneficios técnicos en 2017 y con ellos peleó el título, que perdió por 0,25 punto. Y ahora, un año después, la ACTC al fin escuchó aquel pedido e introdujo cambios que beneficiaron al Carnero, que viene de ganar en Neuquén con Castellano y ayer clavó un impresionante 1-2-3, con el no menos impresionante Valentín Aguirre logrando su segunda pole en apenas 3 carreras como titular. El Flaco de Las Parejas perdió protagonismo y quedó 9º. Resignado, dijo: "Debemos mejorar pero es bueno estar en el top ten".

El Rosendo Hernández de San Luis será sede hoy de la 3ª final del año, donde las Dodge son favoritas, con el campeón Agustín Canapino, el resucitado Matías Rossi y el revitalizado Leonel Pernía, de marcas distintas, tratando de pelearles.

Ardusso la tiene difícil porque el Torino no está competitivo pero ya dijo que su objetivo es "sumar buenos puntos". Otra parece que no le queda. El parejense fue el mejor zonal y otros dos crecieron. El rafaelino Nico González logró un interesante 17º lugar y mucho más importante fue el 20º de Sebastián Diruscio (Cuatro Esquinas). Su compañero del UR Racing, el Tati Angelini (Carreras), quedó 38º.