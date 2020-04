Desde Newell's desmienten una oferta para comprar a Lema

Cristian Lema es uno de los jugadores que Newell's quisiera retener. El préstamo vence a fines de junio y si la dirigencia pretende que siga en el club debería desembolsar tres millones de euros, que es la cifra que estableció el club dueño del pase, Benfica de Portugal. O, en su defecto, incluir en la negociación algunos jóvenes valores surgidos de la cantera como Aníbal Moreno, Jerónimo Cacciabue o Tobías Donsanti (goleador de la reserva), según trascendió desde medios portugueses.

"No hay ninguna negociación ni tampoco Newell's realizó una oferta", le aseguró a La Capital una voz dirigencial desestimando la información que surgió en Portugal de una supuesta propuesta rojinegra.

Días atrás el diario portugués A Bola publicó que los lusitanos estaban dispuestos a aceptar la inclusión de algún juvenil leproso en la negociación por el defensor. En esta época de pandemia causó cierta sorpresa la información, sobre todo porque en este momento la mirada está en otro lado. Y, sobre todo, ver cómo afrontará el club los distintos compromisos económicos a futuro, por ejemplo los salarios de los empleados.

"No hay absolutamente nada. Primero hay otras cuestiones a analizar y que son mucho más urgentes. No se está pensando en venta ni nada de eso", insistió la misma fuente. Y existe una realidad insoslayable porque el coronavirus está afectando y mucho a Europa, y los clubes no están al margen. Por eso un juvenil que antes valía 5 u 8 millones de dólares hoy no se sabe cuánto estaría cotizando ya que el precio lo establece el mercado. Y el mismo hoy está en quiebra.

La idea desde hace largo tiempo en Newell's era intentar negociar un nuevo préstamo con Benfica, algo que veían complejo. Igualmente el "tiro" se iba a hacer. Lo que no estaba en la agenda leprosa era buscar la manera de adquirir el pase como trascendió desde Portugal. Al menos así lo aseguraron una y otra vez, de manera contundente, desde la Lepra: "Newell's nunca hizo oferta por Lema".