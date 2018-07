Delgado sigue en Tablada

César Delgado acordó su continuidad para seguir por un año en Central Córdoba. El Chelito formó parte del equipo de Ariel Cuffaro Russo en la temporada 2017/2018 y fue pieza clave en la gran campaña de los charrúas, que terminaron subcampeones de la Primera C. Y en el reducido perdieron una de la semifinales ante J.J. Urquiza, elenco que después ascendió a Primera B. De esta manera, la entidad de barrio Tablada se armó muy bien para disputar la cuarta categoría desde el 11 de agosto en busca del ascenso a la B Metropolitana.

"Estoy muy contento que César Delgado vuelva a formar parte del plantel de Córdoba. El Chelito es parte del proyecto deportivo y tenía todo el tiempo necesario para tomar la decisión de entrenar y después jugar. Hoy (ayer) se hizo presente al Gabino y me comunicó que volvería a entrenar. El lunes se presentará a los entrenamientos", dijo Claudio Pochettino, técnico del Matador en diálogo con Ovación.

Tras la confirmación de la continuidad del Chelito, Pochettino elogió al ex canalla. "César es un jugador importante para cualquier plantel. Su experiencia y trayectoria le dan un plus extra al equipo y a la categoría. Apenas asumí me contacté con el, me pidió un tiempo y le dije que se tomara los días que fueran necesarios. Desde el lunes será uno más en el plantel", tiró el DT charrúa.

Córdoba comenzó con la puesta a punto del equipo y se sumaron siete jugadores: Sebastián Grazzini, Pablo Saucedo, Mario Senra, Pablo Stupiski, Gastón Tedesco, Maximiliano Pollachi y Lucio Ceresetto.