El entrenador de Newell's Omar De Felippe se mostró molesto hoy en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Bella Vista por los rumores sobre su posible partida a Colón y negó enfáticamente haber mantenido, él o su representante, algún tipo de reunión con dirigentes sabaleros.

"No me reuní, no les interesa. Pasó lo mismo que cuando estaba el Chocho Llop acá. Muchos de ustedes publicaron que yo me había reunido con los dirigentes de Newell's mientras el Chocho estaba trabajando. Pero eso no pasó y el Chocho sabe cómo trabajamos", aclaró De Felippe.

"No me van a creer lo que diga ni me importa. Vi informaciones y tuits en donde decían que me había reunido con dirigentes de Colón. En realidad que nos tengan en cuenta para este cuerpo técnico es un orgullo, porque valoran más el trabajo que los resultados, porque los resultados que estamos obteniendo acá no son los que vinimos a buscar. En Colón trabajé hace muchísimos años con Julio Falcioni, me conocen como persona y cómo trabajamos", expresó el DT leproso.



Embed Cuando le indicaron que la versión de la reunión había salido de periodistas de la capital provincial, y si bien no aludían directamente a su presencia, dijo: "Ni mi representante, ni allegados, ni yo nos reunimos. Siento mucho respeto por esta profesión y por la gente que me da trabajo. Tengo mucha nobleza en ese aspecto. Me gusta que me elijan por la capacidad que creo que tengo, no tiramos carpetas para todos lados. Pero me gustaría que le expliquen a la gente de Newell's dónde y cuándo nos reunimos, yo o mi representante. Hay que tener cuidado con lo que se publica".

"Habría que preguntarse por qué salen esas cosas ahora. Cuando llega esta época hay técnicos que piensan en irse o dirigentes que piensan en cambiarlos. Trato de enfocarme en esto, en respetar a la gente que me contrató y a la que va a la cancha a ver si podemos enderezar esta nave", dijo De Felippe.

Cuando le preguntaron sobre cuán lejos estuvo el equipo de los objetivos que se había propuesto, el entrenador explicó: "Esto es un proceso que arrancó con otro entrenador, siguió con nosotros una parte y ahora estamos en este torneo. Las expectativas que nos habíamos creado eran estar entre los 10 primeros. En cuanto a los resultados no estamos conformes por un montón de cuestiones. Pero estoy muy conforme con mi laburo".

Por otra parte, De Felippe no confirmó el equipo que el domingo visitará en Mar del Plata a Aldosivi y lamentó la lesión en el isquiotibial de Joel Amoroso. En su lugar podrían jugar Víctor Figueroa o Julián Marcioni.