¿Dónde está Bermúdez? En reiteradas ocasiones la pregunta que involucra al presidente de Newell's surgió en el mundo leproso. Sobre todo por la desolación mediática que tuvo el máximo directivo del club del Parque de la Independencia en lo que va del año. Y, de acuerdo a lo que Ovación pudo consultar, permanecerá en este estado de alejamiento de la exposición pública. "No hablará con nadie. Se mantendrá así, trabajando en Bella Vista", le confió a este diario una voz de importancia en el manejo de la entidad leprosa.

El titular rojinegro permanece en la institución, aunque ya no con la carga que tenía en sus inicios cuando fue elegido para conducir los destinos del club. Las tareas que llevaba adelante en su gran mayoría son realizadas por otros miembros que estuvieron a su lado (además del órgano fiduciario y del juez Fabián Bellizia). Mientras que Bermúdez, como había dicho muchas veces, se instaló en el predio de Bella Vista para seguir de cerca lo que sucede en el fútbol, sobre todo con la máxima categoría.

Obviamente que a diario se encuentra con Omar De Felippe y su cuerpo técnico para charlar del andar del plantel, que no es el esperado, y pensado en la presente Superliga, este año y el que vendrá. Los números reflejan de manera tajante la mala campaña y por algo en diversos momentos se puso en duda la continuidad del DT, que aseguró permanecer al menos hasta fin de 2018. Mientras que la dirigencia, de acuerdo a lo que le informó a este medio el vicepresidente Cristian D'Amico en la edición de ayer, pretende que no se mueva del Parque "porque es un técnico trabajador. Queremos que siga en Newell's".

Bermúdez se alejó de las luces del medio. Un poco por voluntad propia y otro tanto por sugerencia de sus pares (tras sobreponerse a una idea de renuncia que había deslizado a fines de marzo). Cada vez que salía a escena dejaba su huella con sus declaraciones sin filtro. Diciendo lo que realmente pensaba y/o creía (más allá de si tenía razón o no), algo que en general no sucede porque se utilizan las declaraciones diplomáticas. Es decir, a veces, diferente a lo que se piensa. O sólo se expresa lo conveniente para cada ocasión.

No son pocos los llamados que recibió a lo largo de tantos meses de silencio. No sólo de gran parte de los medios locales, sino también de Buenos Aires. Pero el celular suena y no hay contestación alguna. "Ni la habrá", dicen desde el entorno que mantienen contacto fluido con Bermúdez.

"Está tranquilo, en actividad, pero lejos de lo público", insisten para pintar el momento que transita un presidente que optó por salir del ruido de los medios. Es por eso que los diversos momentos de sacudida que debió afrontar Newell's fueron abordados por el vicepresidente Cristian D'Amico y/o el secretario Juan José Concina. Los únicos con voz dentro de una dirigencia que sufrió varias bajas en su comisión directiva tiempo atrás y que había generado un terremoto interno, con cruces de declaraciones intensas.

Por supuesto que el haberse archivado puede ser una estrategia. Como para tranquilizar en parte las aguas y afrontar cada obstáculo con más mesura, la que no abunda en la personalidad del presidente. Sin ir tan al choque con cada situación compleja que se fueron presentando durante el año.

A Bermúdez, más allá de verlo en Bella Vista, se lo vio poco a lo largo del 2018. Apenas algunas fotos en la inauguración del coqueto hotel Jorge Griffa enclavado en el predio y también tiempo atrás en la última asamblea, en la que no expuso nada relevante más allá de abrir la sesión.

¿Dónde está Bermúdez? El presidente bajó notablemente su nivel de exposición y se reclutó en Bella Vista para estar en el fútbol, donde más cómodo se siente sin tener que lidiar con otros conflictos diarios donde el "tacto", que no posee en abundancia por su personalidad, es el factor determinante para solucionarlos.