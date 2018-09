De Felippe: "Necesitábamos este triunfo"

"Necesitábamos este triunfo, porque los pibes laburan bien. Tratamos de darles las herramientas necesarias para cada día jugar mejor, pero si no ganás todo eso queda en el olvido. El partido lo ganamos bien". afirmó Omar De Felippe en el arranque de la conferencia de prensa tras el importante triunfo de Newell's ante Lanús, en el Coloso del Parque.

El director técnico remarcó que el plantel sufrió "25 minutos de una manera tremenda. El rival tuvo entre tres y cuatro mano a mano con nuestro arquero, que tuvimos la suerte de que no nos convirtiera. Alan (Aguerre) estuvo iluminado para adivinar, porque fueron pelotas muy difíciles".

"Esto fue parecido a lo que nos sucedió con Belgrano el otro día. Hoy tuvimos la fortuna de que no convirtieran y que nosotros en una de las dos llegadas del primer tiempo pudiéramos marcar el gol de penal", agregó De Felippe.

El técnico señaló además que en el entretiempo "se pudieron hablar y corregir muchas cosas, sobre todo tener la personalidad para jugar estos partidos de local cuando las cosas no andan bien. Creo que lo mejoramos bastante y ganamos bien".

Al ser consultado qué aspectos del equipo lo dejaron conformes y cuáles no, De Felippe respondió: "Tuvimos muchísimas distracciones en esos 25 minutos. Muy poco juego. No presionamos, nos agrupamos atrás. Lanús salió jugando de una manera fácil, nos llegaba por los costados. Me preocuparon las pelotas paradas. Este es un equipo con una estructura físicas importante. Nos ganaron pelotas en el área que cabeceaban ellos. Por eso Aguerre sacó tres pelotas imposibles. Y eso generó mucha inseguridad en el equipo y no logramos encontrarle la vuelta. Tratar de hacer esos tres toques para que el equipo se achique. En el entretiempo pudimos hablar, lo mejoramos y terminamos de la mejor manera".

De Felippe también fue consultado sobre si Mauro Formica estaba en condiciones de jugar desde el inicio del partido. "No fue una cuestión del Gato. El equipo tampoco lo ayudó a generar juego. estaba de espalda, presionado, el rival sabe quién juega y no deja que el jugador que puede generar buen fútbol tuviera asociaciones. La idea era que Figueroa se acercara, que Bernardello lo ayudara pero no funcionó el equipo. Cuando nos hicimos fuerte con la pelota pudimos ser más agresivo y tener llegada".

"Creemos que hay que mejorar, porque retrocedemos en algunos aspectos que veníamos mejorando. Siempre tratamos de jugar, de no darle protagonismo al rival porque cualquier equipo de esta Superliga te puede ganar", agregó.

Tras la conferencia del jueves, en que desafío a los periodistas, hoy surgió otra vez el tema de sus renuncia, pero claro está con otro contexto, luego de la victoria. "Respeto mucho la profesión de ustedes. Me gusta dialogar, pero cuando veo cosas que no son claras no me gustan. Hablemos de Newell's. Recién admití que en los primeros 25 minutos fuimos un desastre. Y no se me caen las medias por decirlo. Y la realidad es lo que se ve y hoy nos tocó ganar. Ahora hay que pensar en el próximo partido y tratar de que lo que nos pasó en esos 25 minutos no nos vuelva a pasar, porque en otro partido nos meten tres goles", sentenció.