Copa de Funes: el intendente Roly Santacroce entró a la cancha para establecer la calma

El coordinador de deportes, Cristian Colusso, aclaró que "se desinformó bastante. No se produjeron incidentes graves para que se tome una decisión sobre el torneo"

La edición 2025 de la Copa Funes se está llevando adelante y en la etapa de definiciones algunos encuentros se tornan picantes, con ciertos disturbios que empañan lo que es una fiesta. El miércoles el propio intendente, Roly Santacroce, tuvo que ingresar al estadio Municipal con el fin de calmar los ánimos y este jueves por la noche un jugador fue controlado por un rival ante el intento de reclamo o agresión al árbitro. "Se desinformó bastante. No fueron incidentes graves como para que se tome una decisión sobre el torneo", sostuvo el coordinador de deportes, Cristian Colusso, ratificando la continuidad de un certamen que convoca a mucha gente que se concurre al estadio con el fin de disfrutar de noches de fútbol.

"No fueron incidentes graves. Anoche (jueves) se dijo que se agarraron dos jugadores y la realidad es que uno paró a un rival en defensa del torneo por la discusión con el árbitro. El otro día (miércoles) hubo un reclamo un poco mayor por un penal cobrado sobre el final", agregó el exjugador de Central, entre otros, en diálogo con La Capital.

Torneo Futbol Funes01.mp4 Infofunes

"Son torneos de verano. Estoy un poco triste porque no fueron acontecimientos que ensucian el torneo como para tomar una decisión. Lo que sí somos duros con las sanciones a los expulsados. Es una pena que se agrande todo más de lo que fue. No queremos que sucedan cosas, sólo que la gente se divierta. No pasó nada grave, es fútbol y todo se vive de manera muy pasional", concluyó.