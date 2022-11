Como el gol de Diego a los ingleses: quién es el pibe del que todos hablan

Gaspar Biasín (derecha) y su compañero Gabriel Lovato cuando fueron elegidos como parte de la delegación del seleccionado sub 13 de la liga Esperancina.

Siempre se dice que "las comparaciones son injustas y odiosas", y es cierto. Pero si usted es futbolero o futbolera no podrá dejar de comparar estos dos golazos del siglo: el de Diego a los ingleses, en el Mundial de México en 1986 y el de Gastón Biasín, un pibito de solo 13 años que juega para San Martín de Progreso (en el departamento Las Colonias, centro santafesino) y que el lunes pasado convirtió los dos goles con el que su equipo le ganó 2 a 0 la final de 7º división de la liga Esperancina de Fútbol a Sarmiento de Humbold. El jugador de inferiores y de la selección sub 13 de la liga, como es de esperar en el mundo del fútbol, ya es observado muy de cerca por River, Colón, Unión, Patronato de Paraná, Atlético de Rafaela y Belgrano de Córdoba.

Dicho eso, mire esta cifras y gambetas. A Maradona le llevaron 10.6 segundos llegar al arco del arquero británico Peter Shilton y convertir: fueron 52 metros, en total, dio 44 pasos y fueron 12 toques al balón con la zurda.

Gaspar, en cambio, tardó 16.3 segundos para correr desde su área hasta definir de zurda. Tras el pase de un defensor, enganchó y giró desde la izquierda hacia el centro de la cancha dejando al primer rival atrás; avanzó hasta pasar la mitad de cancha, eludió las piernas de tres oponentes que quedaron tirados sobre el césped, gambeteó a dos más y al arquero. Golazo.

Y ahora, justo hoy que se cumplen dos años de la muerte de Diego, recuerde su glorioso gol de aquel 22 de junio, hace 37 años con el emblemático relato de Vìctor Hugo Morales:

"Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja al tercero y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme... Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0".

¿Son o no dos goles dignos de asociar? Uno, ídolo de la selección Argentina y mito en el país, el otro, por ahora integrante de la selección sub 13 de la liga Esperancina junto a Gabriel Lovato, un compañero de su club.

Reutemann y Gaspar, los ídolos de Llambí Campbell

Gaspar nació a 220 kilómetros al norte de Rosario, en Llambí Campbell, en el mismo lugar del el automovilista y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Pero Gaspar juega a 18 kilómetros de su casa por camino de tierra, en San Martín de Progreso.

"El quipo con camiseta roja y negra pero, ni como la Newell´s, ni como la de Colón, esta es única: tiene otras rayas y otras glorias", ironiza el presidente Sebastián Cantoni, del único club de la localidad del que todos sus habitantes son socios: Progreso.

Ubicada en la cuenca lechera santafesina, Progreso tiene unos tres mil habitantes, y su mayor gloria fue el jugador profesional Emiliano Sala, nacido en Cululú (a 10 kilómetros de Progreso) y quien falleció en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha en 2019, cuando jugaba en el fútbol francés.

El "rossonero", así lo llaman sus hinchas, juega tradicionalmente el clásico con los aurinegro de Unión de Santo Domingo, "los santos del norte". Pero la primera de San Martín está más en carrera: el año pasado salió campeón de la liga Esperancina (que preside el jefe comunal de Progreso, Daniel Ribero) y el próximo domingo juegan el primer partido de una nueva final contra Central San Carlos, de San Carlos Centro.

Tras viralizarse en la redes el golazo de Gaspar comenzaron los llamados de distintos clubes por este número 8 que "siempre se destacó un poquito más que el resto: es chiquito como Messi y hace goles como Diego", bromea el presidente del club.

Cantoni Le contó a La Capital que lo llamó un veedor de River y distintas personas de Colón, Unión, Patronato de Paraná, Atlético de Rafaela y Belgrano de Córdoba, pero su papá agradeció humildemente a todos y explicó que la familia quiere que el chico vaya despacio, "porque Gaspar es chico".

"Pero además creemos, al igual que el papá, que Gastar tiene tiempo y acá no es que no está haciendo nada, está entrenando mucho y bien con Sergio Lerman, un técnico de Santa Fe", dijo el presidente, quien aseguró que no hubo propuestas monetarias.

"En estos casos los clubes ofrecen pensiones y la escuela para el chico, que está a tres años de poder debutar en primera. Al menos no nos consta algo distinto, los clubes se manejan de este modo a modo de inversión deportiva a largo plazo", remarcó Cantoni.

Pero las cosas están más que calmas en Progreso. Salvo por la final del próximo domingo entre San Martín y Central San Carlos. Si ganan, todos los hinchas, o sea todo el pueblo, se congregará como siempre en la plaza central Los colonizadores. Incluso estará presente Gaspar, el nuevo barrilete cósmico que por ahora prefiere no hablar, solo jugar.