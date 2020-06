Lo que parecía una negociación tranquila, que podía llegar a un determinado punto de destino, se transformó en un dolor de cabeza. La última información que recogió Ovación anoche es que la continuidad de Diego Cocca al frente del primer equipo no estaba garantizada. Fue algo de lo que se habló a lo largo de la jornada y lo que provocó incluso que la mesa chica que maneja el fútbol tuviera una reunión por teleconferencia para analizar el cuadro de situación e intentar acercarse a una definición. ¿Las trabas? Básicamente dos: la duración del contrato y la cifra ofrecida por el club de Arroyito, que claramente no satisface al entrenador. Por todo esto las tratativas con Cocca entraron en un terreno sinuoso, del que se intentará, para bien o para mal, salir hoy mismo. Y por supuesto en el medio las especulaciones sobre un posible reemplazante en caso de que la negociación no prospere: el Kily González, actual DT de la reserva al que también se le vence el contrato el 30 de junio.

Hasta hace un par de días la negociación pintaba de otra manera, quizá porque las partes no habían entrado en el detalle fino de lo económico, aunque ya se intuía que ese tema podía llegar a traer algún tipo de complicación. De hecho lo trajo. Todas las fuentes consultadas coincidieron en que los números del nuevo contrato es uno de los ítem sobre el que se abrió una grieta importante.

En todo este tiempo, desde Central trabajaron sobre una modificación en el presupuesto que incluía, por supuesto, una merma en algunos de los sueldos y en ese grupo están incluidos los haberes del cuerpo técnico. Es difícil en situaciones como estas acceder, aunque sea para tener como referencias, a los detalles, pero varias de las voces que consultó Ovación indicaron que esa reducción era “importante” en cuanto a porcentaje.

Claro que esta arista económica está íntimamente ligada con la duración del contrato. Esa propuesta de renovación de seis meses es algo que al por ahora entrenador canalla no lo termina de seducir. No obstante, eso fue algo que la comisión directiva tuvo en claro desde un principio. De hecho en su edición del pasado 13 de mayo este diario informó sobre la posibilidad de que el nuevo vínculo llegara hasta fines de 2020 (ver facsímil), atendiendo claro está a la suerte que correría el fútbol argentino. Es que de no haber competencia durante este año o de jugarse un torneo muy corto cabía la chance de que en ese nuevo contrato pudiera incluirse una cláusula de extensión automática hasta por 12 meses más, es decir hasta diciembre de 2021.

Lo que también siempre tuvo en claro la comisión directiva es que el nuevo vínculo, cualquiera fuera la duración, estuviera sujeto a objetivos. Esto es, entienden que el sueldo inicial podría ser menor al actual, pero en caso de alcanzar ciertas metas el ingreso podría ser mayor.

Claro que esto es desde la perspectiva del club, que a esta altura se puede decir que no condice con el pensamiento de Cocca. Si el entrenador hubiese estado de acuerdo en todo lo ofrecido por los dirigentes, no hubiese aparecido ningún tipo de complicación, pero no es lo que ocurrió. Y eso fue lo que llevó a la cúpula dirigencial a organizar en la tarde-noche de ayer una reunión vía Zoom para charlar sobre el tema, pero básicamente para establecer cuál será la postura del club mientras la negociación se mantenga abierta. Porque si bien está la posibilidad de ceder un poco frente a las peticiones del técnico, también se contempla la de plantarse de manera firme y no moverse de esa línea, apuntando a mantenerse dentro del futuro presupuesto que ya se maneja.

Como están dadas las cosas, de hoy no pasaría la resolución, de allí la intención de agilizar las charlas con Christian Bragarnik, representante de Cocca. Si algo juega a favor de Central es que difícilmente la comisión directiva entre en pánico si la continuidad de Cocca no se da, porque el reemplazante ya tendría nombre y apellido: Cristian González. Al Kily le hicieron saber ya que en seis meses, un año o un año y medio su turno llegaría y posiblemente los tiempos se adelanten.

El Kily tiene contrato hasta el 30 de junio y difícilmente haya algún impedimento para extenderlo, independientemente de lo que se resuelva con el tema Cocca. Porque si el DT de la primera sigue, la intención es que el ex volante zurdo también lo haga.