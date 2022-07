Claudio "Chiqui" Tapia confirmó que Rodrigo de Paul se podría perder el Mundial de Qatar 2022

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que no se puede participar de la competencia con causas pendientes

Rodrigo de Paul mantiene una disputa legal con su ex Camila Homs por la manutención de sus hijos.

Este conflicto podría tener repercusiones negativas para el futbolista, ya que, en el caso de que no se resuelva la cuota alimentaria, su situación podría llegar a la Fifa y, en ese caso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría impedirle integrar la delegación argentina que disputará el Mundial de Qatar 2022 .

“Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en declaraciones a la radio Urbana Play.

“Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”, explicó Tapia, y añadió: “Conozco bien a De Paul, sé el sentimiento que se tienen, más con sus hijos. Creo que se va a arreglar de la mejor manera”.

De Paul está en pareja con la cantante Tini Stoessel. Su ex esposa le hizo un reclamo judicial por una suma millonaria, que se encuentra en plena vigencia. La situación, aún no resuelta, habría generado malestar entre las esposas los futbolistas de la selección nacional por la exposición mediática del medicampista del Atlético de Madrid.

El escándalo en la prensa del corazón

El cariz que tomó la situación fue revelado por en "Socios del espectáculo". "Aparentemente, se han puesto como de acuerdo los países que participan del Mundial de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria”, señaló Adrián Pallares sobre el nuevo reglamento de la máxima entidad del fútbol mundial.

“Sería una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial, son ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces se ha decidido eso”, explicó el conductor del programa de chimentos de El Tres.

“Con lo cual, Rodrigo de Paul tendría que tratar de solucionar de acá a noviembre todo eso. Porque si no, a partir de ahí, podría caberle esta especie de sanción, y decir que no participa porque no se hace cargo de la cuota alimentaria de sus hijos”, concluyó Pallares.

Qué le pide Camila Homs a Rodrigo De Paul

Según trascendió, Camila Homs habría solicitado vía sus abogados: