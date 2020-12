Central no tiene prácticamente nada por lo que jugar en esta última fecha de la fase de grupos, Newell’s sí. El canalla ya se aseguró el tercer puesto y la lepra todavía está a tiempo, aunque para ello debe vencer a Lanús por al menos dos goles. ¿Por qué la importancia de terminar en la tercera posición? Porque los equipos que lo logren tendrán la “ventaja” de disputar tres de los cinco partidos de la zona complementación en condición de local. Pero, ¿es una ventaja algo de lo que puedan sacar provecho? No lo parece. A juzgar por los resultados obtenidos en lo que va del torneo, ninguno de los dos equipos logró sacar rédito por jugar en su estadio. En el Gigante, el del Kily jugó tres, de los cuales perdió dos (Banfield y River) y el restante (Godoy Cruz) lo ganó a duras penas. Un poquito peor parece lo del Newell’s de Kudelka (en el Coloso), que todavía no sabe lo que es ganar de local: perdió con Boca e igualó frente a Talleres, jugando más de medio partido con un jugador de más. Todo esto imaginando el escenario de un posible clásico en la etapa que se viene.