Central: una nueva denuncia atenta contra las elecciones

El socio de Rosario Central José Criscenti realizó una nueva denuncia en Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) objetando irregularidades en el llamado a la asamblea del 13 de octubre, en la que debería conformarse la nueva comisión electoral de cara a las elecciones del 18 de diciembre, según lo estipulado por la IGPJ. De ahora en más dependerá de lo que dictamine María Victoria Stratta , titular de la IGPJ, sobre si le dará viabilidad o no a la nueva denuncia realizada.

La misma da cuenta de la no publicación en tiempo y forma tanto en el Boletín Oficial como el diario La Capital. Desde el club entienden que lo pasos que se dieron fueron los correctos y que si no se llegó a cumplir con los plazos fue porque los días no daban, de acuerdo al estatuto, en relación a los tiempos estipulados por la IGPJ.