Central tiene un serio problema de fondo

Central es uno de los equipos más goleados del torneo. Recibió 10 tantos y solo lo supera Platense con 12. Russo reforzó la defensa, pero por ahora no encuentra solución

Lo primero que hizo Central en el reciente mercado de pases fue reforzar la última línea. Miguel Russo invirtió el grueso del presupuesto asignado en el cupo defensores para intentar moldear su modelo canalla y salir a la pista firme. El entrenador consideró que era la zona más delicada. Debía nutrirla a la inmediatez teniendo en cuenta que este año el equipo se jugará mucho en materia deportiva. Fue así que llegaron puntualmente Carlos Quintana, Facundo Mallo, Alan Rodríguez, Lucas Rodríguez, Facundo Agüero y Gaspar Servio , quien no iba a seguir porque había renovado Jorge Broun pero luego firmó por pedido del DT. El torneo arrancó y el elenco auriazul comenzó a mostrar altibajos entre fecha y fecha. Aunque hay un dato que encendió el botón de pánico en Arroyito. Y es que es uno de los conjuntos más goleados de la Liga Profesional. En seis presentaciones recibió 10 tantos. Solo lo supera Platense con 12. El técnico tiene un problema de fondo que hasta el momento no puede solucionar. Los pobres resultados de visitante, y ascendentes gritos de los rivales, así lo certifican.

Los registros marcan que en Victoria se volvió con dos goles en el bolso frente a Tigre (terminó 2 a 2). Después puso la otra mejilla en el sur bonaerense. Lanús lo dejó de rodillas aplicándole un durísimo 3 a 0. No solo por los tantos marcados sino además porque desde lo táctico y estratégico expuso las falencias y limitaciones canallas.

Mientras que la reciente presentación agudizó ciertos aspectos defensivos. Central fue durante gran parte del cotejo mucho más que Sarmiento. Pero los de Junín no solo lograron empatar sino además que en nueve minutos lo dejó en la lona. El Verde facturó a los 79’ con un gol en contra de Carlos Quintana. Mientras que a los 83’ Melano estiró las cifras antes de que Licha López sellara el 4 a 1 a los 88’.

En un abrir y cerrar de ojos se derrumbó el triunfo parcial. La expulsión de Ortíz podría llegar a considerarse como que tuvo alguna dosis de injerencia en el crecimiento colectivo del dueño de casa. Incluso, hasta un abogado penalista expondría como defensa que esa baja condicionó el resto del andar auriazul. Pero lo cierto es que Central no perdió por la roja a su capitán. Lo hizo porque ratificó ser irregular.

También porque la defensa fue una especie de colador. Destiló inseguridad cuando lo atacaban. Es más, de no haber sido por las buenas tapadas de Jorge Broun, quien además le atajó un penal a Javier Toledo, el resultado podría haber sido mucho más amplio. Porque el último cuarto del canalla fue raquítico.

Si bien el equipo está haciendo un inicio de torneo prolijo desde lo numérico (debe engordar el promedio para no caer en la zona más baja), también es real que desde lo futbolístico sigue en deuda. No solo en materia de gestación de juego. Sino también en la sincronización, seguridad y solidez defensiva. No en vano se volvió de Junín con cuatro goles en contra, que lo erigió además en uno de los equipos más goleados de la Liga Profesional.

Central agudizó en Junín su problemática en la última línea. Miguel Russo, hasta el momento, no encuentra la forma de solucionar este problema que tanto dolor de cabeza genera puertas hacia afuera.

hinchasrc.jpg Los hinchas de Central prometen copar el Gigante frente a Unión.

Sin populares, a comprar plateas

Desde Central argumentaron que para el partido ante Unión ya no quedan lugares disponibles para el sector de populares. Eso sí, el club informó que desde este lunes a las 10 comenzará la venta de plateas on line para la masa societaria a un costo de tres mil pesos cada una.

Los canallas vienen ratificando lealtad al equipo, pese a lo intermitente que se muestra el equipo de Miguel Russo. Hasta el momento el canalla se quedó con todos los puntos que estaban en juego en el césped del Gigante. Arroyito pinta para ofrecer un marco imponente el domingo 12, cuando sea turno de enfrentar al tatengue (a las 17). Lo que no trascendió desde el club es que si habrá expendio para los no socios.

Vuelven

El plantel canalla jugará recién el próximo domingo 12 ante Unión en el Gigante. Sin embargo, la tropa regresará este lunes a la tarde a los entrenamientos tras el porrazo en Junín. Lo hará en el country de Arroyo Seco. Russo ya sabe que tiene una baja obligada por la expulsión del capitán Kevin Ortiz. ¿Lo reemplazará Agustín Toledo?