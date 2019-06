Central, entre Ribas, Chávez y la salida de Caruzzo

La comisión directiva de Central tiene la agenda recargada. Los temas a tratar y resolver de manera inminente rebalsan. Ayer fue un nuevo día movido en el plano interno auriazul. Sin embargo, no hubo avances en cuanto al mercado de pases. Según aseveraron desde el club, lo del delantero Sebastián Ribas y Cristian Chávez sigue siendo muy complejo de solucionarse. No obstante, seguirán pugnando por sumar al uruguayo o actual punta de Aldosivi. Mientras que la próxima semana podría quedar sellada la salida de Matías Caruzzo. El buen defensor busca cambiar de aire y todo marca que desembarcará de momento a otro en Argentinos Juniors. A este amplio y complejo cuadro de situación que envuelve a la gestión que encabeza Rodolfo Di Pollina hay que sumarle que pasado mañana el oficialismo se reunirá con el arco opositor para ver si logran consensuar el tema del presupuesto que no fue aprobado en la asamblea realizada el pasado miércoles en el cruce Alberdi.

“Lo de Ribas no es tan sencillo porque Lanús no quiere ceder al jugador a cambio de un préstamo. Más allá de eso no nos resignamos y seguimos intentando negociar una cesión por una temporada a cambio de una cifra considerable. Vamos a ver qué sucederá los próximos días porque aún tenemos margen para buscar refuerzos”, fue la frase que anoche argumentó cómo está el tema del delantero granate.

Mientras que en Arroyito afirmaron que “lo de Cristian Chávez no está del todo caído. El presidente de Aldosivi sigue con una rígida postura de venderlo en un millón 800 mil dólares. Nos da un plazo para abonarlo pero aún no llegamos a esa cifra. Seguiremos hablando”.

Otro de los tema que deberá poner mucho énfasis la comisión directiva es Matías Caruzzo. El zaguero central ya le manifestó al entrenador Diego Cocca y al presidente canalla, Rodolfo Di Pollina, que si llega una oferta sea analizada. Hasta el momento no llegó ninguna petición por el defensor. Pero desde La Paternal anhelan repatriarlo.

El futbolista está cómodo con lo que representa el club en sí, pero hay algunos factores internos que lo están empujando a buscar nuevo destino. Incluso Ovación constató que hay otros nombres que también están esperando una propuesta para cambiar de aire.