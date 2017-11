Central necesita oxigenarse en la Superliga y mucho más jugando en el Gigante

A esta versión de Central le falta un golpe de horno para tener peso en el plano local. Las estadísticas marcan que transita como pancho por la zona pantanosa. El hecho de que todavía no pudo cosechar un triunfo lo expone a la permanente mirada externa. A eso hay que sumarle que viene de padecer dos cimbronazos al hilo en el Gigante. Aunque puertas hacia adentro saben perfectamente que esta tarde tienen una cita obligada con la recuperación. Y a eso apuntarán los canallas. A ganarle a Atlético Tucumán, que también pondrá en campo una formación alternativa.

Montero argumentó que no mira más allá de este encuentro. Pero si reservó a los mejores hombres para la semifinal copera, por algo será. También dijo en una oportunidad que no come vidrio. Y es verdad. Porque tiene más que en claro que hoy debe abrochar la victoria.

Sobre todo en el Gigante y con los dos últimos antecedentes que no favorecen para nada al dueño de casa, ya que entre Banfield y Argentinos Juniors le hicieron siete goles. Por eso es que, más allá de que esta tarde pondrá un equipo muletto (ver aparte), lo cierto es que la obligación no altera la propuesta ni el anhelo colectivo.

Central no puede claudicar nuevamente. No hay excusas a la hora de ir al frente en pos de ofrendarse una alegría en la Superliga por primera vez. Los que pondrán la cara tienen bien estudiado el libreto. Montero utiliza la misma metodología con todos. Será entonces responsabilidad de cada uno hacer su parte acorde al marco y a las circunstancias.

Porque el tren de las oportunidades sigue avanzando. Y el equipo continúa sin dar señales contundentes en este torneo local, donde aún no pudo despegar y por eso mira a casi todos desde bien atrás.