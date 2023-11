Central: Mallo no viaja, juega Komar y Oviedo se prepara

El uruguayo no está al cien y será preservado para el partido ante River. Russo no confirmó quién será el reemplazante de Lovera, pero indica que sería Oviedo

No habrá Facundo Mallo frente a Barracas Central . Las intuiciones que había en la previa se confirmaron una vez que apareció la lista de concentrados con los jugadores citados por Miguel Angel Russo para viajar a Capital Federal . De esta forma, Juan Cruz Komar tendrá la chance de continuar entre los once de un equipo que presentaría una sola variante respecto al partido frente a Argentinos Juniors : el ingreso de Fabricio Oviedo en lugar del lesionado Maximiliano Lovera .

Había indicios fuertes de que Mallo no se iba a subir al micro, pero no cabía otra que esperar la lista de concentrados y tras la aparición de la misma se confirmó que el uruguayo no será tenido en cuenta para el partido de este lunes en cancha de Huracán.