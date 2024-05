Central estuvo cerca del batacazo, pero quedó afuera de la Libertadores

Damián Martínez intenta, pero no logra impactar la pelota ante el arquero de Peñarol.

Central tuvo mucho que ver en el resultado que lo privó del pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. La liviandad del primer tiempo contrastó claramente con el manejo del partido que propuso en el complemento, pero cuando se puso a tiro de la heroica, frente a un Peñarol desorientado y muy nervioso, un error lo dejó con las manos vacías y así ese resultado que vino a buscar al Campeón del Siglo no pudo ser.

Sin la necesidad de hacerlo, Peñarol le demostró a Central que no iba a esperar a ver qué podía pasar, con una aceleración interesante al minuto de juego. Un indicio claro, un aviso. Por supuesto, los temores de un lado y del otro hicieron que el partido se tornara ordinario y mal jugado, pero con Peñarol siempre un poquito más ambicioso. Central trataba de ir más por izquierda, con Campaz, que por derecha, y más allá de alguna que otra buena intención la cosa no funcionaba y el fútbol no aparecía.