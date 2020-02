Lo más razonable es que Central presente otra cara contra Banfield. Podrá cambiar de sistema, aplicar otra táctica, pero también el entrenador Diego Cocca deberá incluir a jugadores en sus respectivas posiciones. Es la única manera de potenciar virtudes y evitar seguir exponiendo a algunos apellidos. Además, quedó demostrado recientemente frente a Independiente que no todos los rivales serán como Huracán. El dato positivo es que el DT podrá contar nuevamente con el zaguero central Diego Novaretti, quien quedó habilitado para volver al ruedo tras cumplir con la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas. El ex Belgrano entrará por el lesionado Facundo Almada (ver aparte), pese a que Cristian González terminó jugando ante el rojo. Con el devenir de los días se irá filtrando si habrá una o más variantes. O no.

Jeremías Ledesma tiene el lugar asegurado con candado. El capitán canalla seguirá siendo el arquero. Si bien se “comió” cinco goles en Avellaneda, lo cierto es que evitó otros más. Mientras que en la última línea sí habrá una variante segura. Al menos de arranque.

Diego Novaretti recuperará el puesto luego de perderse el partido con Independiente por suspensión. El experimentado jugador ocupará la plaza de primer zaguero central como cada vez que está en cancha. Entrará por Almada, más allá de la lesión que sufrió el juvenil en el estadio Libertadores de América, y que en la ficha técnica terminó en cancha el debutante Cristian González.

Diego Martínez llegó para jugar, claro está. La idea es que vuelva a ocupar el lateral derecho, pese a que la pasó mal en su estreno como profesional auriazul. El ex Unión tiene el respaldo del entrenador, quien hizo muchísima fuerza y puso mucho empeño en arrebatárselo al tatengue con el reinicio del torneo casi en marcha. Tendrá revancha ante el Taladro.

Resta saber dónde actuará Emanuel Brítez debido a que puede seguir como central. O bien puede adueñarse del lateral izquierdo como lo hizo en el semestre pasado. Pese a las limitaciones y el perfil cambiado, el ex Unión se adaptó y fue bastante regular. Este año comenzó marcando punta derecha con Huracán y ofició de zaguero con el diablo.

Si el entrenador decide darle el lateral izquierdo, entonces quien saldrá será Nicolás Colazo. Si bien Diego Cocca argumentó que lo pone de tres pese a ser volante, lo cierto es que el ex Boca y Tigre la viene pasando mal y ganándose enemigos en la religión canalla sin necesidad ni chance de mostrarse en la única función que realmente siente y puede desempeñar sin dar tantas ventajas: mediocampo.

La línea media podría lucir otro maquillaje. O no. Fabián Rinaudo y Ciro Rius son piezas inamovibles para cualquiera de los sistemas que plasme el técnico. No así Emmanuel Ojeda y Diego Zabala, quienes en las primeras citas del año no la pasaron bien tampoco. Aunque de los dos, quien se llevó la peor parte fue el uruguayo.

No anduvo ni por el medio casi recostado a la derecha ante el globo, ni en la banda derecha en el primer tiempo con Independiente. Si bien en el complemento cambió de carril, lo cierto es que tampoco funcionó. ¿Será el momento del uruguayo y última incorporación como es Federico Martínez?

Mientras que arriba no habrá variantes por obvios motivos. El DT apuesta de lleno a la dupla Lucas Gamba y Marco Ruben, pese a que por el momento comulgan distintos idiomas y Ribas está más afilado. A eso hay que sumarle que el bermudense dista de lo que Central espera y merece. Está más que claro que Diego Cocca tiene toda la semana para reacomodar las fichas en el tablero, mientras diagrama la táctica a emplear ante Banfield.