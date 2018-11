De Felippe considera que las últimas actuaciones de Newell's en la Superliga son el mejor aval para no modificar el equipo, más allá de la salida obligada de Joel Amoroso por lesión. El análisis del entrenador es que los once que jugarán desde el inicio son los más capacitados para tener alguna chance de victoria. Es el resultado que necesita, tanto como Aldosivi, con un declive pronunciado en las últimas fechas. Si Amoroso no hubiese sufrido una lesión muscular en la semana, la formación hubiera sido la misma que jugó contra Racing (0-1) y Defensa y Justicia (0-0). La suma de un punto fue pobre. Pero De Felippe evaluó que ese equipo le dio pelea a dos de los mejores de la Superliga y no hay razón para cambiar.

El entrenador no anunció al reemplazante de Amoroso. Dijo que las alternativas son Víctor Figueroa y Julián Marcioni. Según el proceder del entrenador, optando habitualmente experiencia por juventud, Figueroa sería el elegido. Con su posible ingreso, jugará por izquierda y Fértoli se moverá al costado opuesto.

El pibe Marcioni tiene apenas dos partidos en primera. Sumando los minutos jugados, no alcanza a un tiempo. Es improbable que aparezca desde el inicio, salvo que De Felippe sorprenda, como hizo con la citación de Zé Turbo para que vaya al banco.

Newell's experimentó recientemente un crecimiento en el mediocampo con la participación de Jerónimo Cacciabue, figura en los partidos recientes. Se repartió en la contención y la progresión. Le dio un salto al equipo. Pero con uno sólo, y que recién da sus primeros pasos en primera, no es suficiente.

De Felippe tiene razón que con los jugadores que puso en los dos últimos partidos estuvo a la altura de los rivales. Tan cierto como que no fue suficiente para ganar.

Y la sucesión de partidos en los que el equipo se merece más de lo que se consigue termina siendo sólo un consuelo.

Para que no haya sólo conformismo con lo realizado, Aldosivi es una interesante prueba para un despegue. El conjunto marplatense, que tendrá en el arco al ex rojinegro Luciano Pocrnic, no llega bien. Igualó la fecha pasada con Talleres y antes tuvo tres derrotas seguidas. De allí que también buscará los tres puntos que para ellos también son imprescindibles, para no hundirse en la zona roja de los promedios.

El cierre de año de Newell's está lejos de lo esperado. Para que sea decoroso, un triunfo contra Aldosivi le vendrá muy bien.