"A esas caras las conozco", dirá para sus adentros Frank Kudelka cuando esta tarde se ponga al frente del plantel leproso, en el inicio de la pretemporada. Es que no habrá ningún refuerzo, al menos hoy. Tampoco le faltarán nombres importantes porque no se fue ninguno, al menos hasta ahora. Serán cerca de 30 futbolistas, tal vez algún pibe más que se incorpore de la reserva. Seguro los nombres de los protagonistas se irán modificando tras el fin de semana y algunos refuerzos aparecerán. El 9 tan requerido, otro delantero externo, un mediocampista que pueda moverse por las bandas. Alguien que llegue para sumar fuerzas y con ellas Newell's se despegue definitivamente de esa dura pelea por no descender y, de paso, mantenerse en zona de copas.

Que los refuerzos lleguen o no el primer día no es lo más importante, sino que el club consiga satisfacer los pedidos del DT. Eso sí, para el lunes por el Parque se esperan caras nuevas. "Todo lo hacemos con un estricto celo para que no trasciendan los nombres", sostienen desde la dirigencia, más allá de algún trascendido como la intención de traer a Cristian Chávez, de Independiente (ver página 5).

Y que no se vayan los titulares también es bueno. La continuidad de Maxi Rodríguez (ayer cumplió 38 años) en primer lugar. La de Alan Aguerre, ni hablar. También el Gato Formica, los centrales Cristian Lema y Santiago Gentilletti y los laterales Angelo Gabrielli y Mariano Bíttolo. Como también Julián Fernández, de los futbolistas rojinegros más destacados en las 16 fechas que se jugaron por la Superliga.

Hasta ahí 8 nombres. Restan 3 titulares, al menos de arranque. Jerónimo Cacciabue recuperado de la lesión y el pibe Aníbal Moreno, asentado, ganarían otros 2 puestos, o pelearían por uno.

Algo falta... los delanteros. Los que deberían aportar más goles para que los artilleros rojinegros no sean Maxi y Lema (4 cada uno), o Formica (3). Por algo el pedido de Kudelka y la búsqueda de refuerzos de ataque. Aunque el actual plantel leproso tiene nombres. Sin embargo, los rendimientos no aportaron demasiado. Están Lucas Albertengo, Luis Leal, Alexis Rodríguez, Rodrigo Salinas y hasta Cristian Insaurralde. Son cinco, por eso la lógica marca que algunos se irán dependiendo quienes lleguen. Encima, entre los pibes ya asomaron, pero jugaron poco, Panchito González y Enzo Cabrera. Hoy en la vuelta al trabajo también estará Francisco Fydriszewski, que retornó del préstamo a Antofagasta, pero tiene ofrecimientos de un club de primera y dos del ascenso, y la intención es volver a prestarlo.

Retrocediendo al mediocampo, también el técnico pidió alternativas porque Denis Rodríguez cumplió a medias. Porque Lucas Villarruel y Braian Rivero son posibles reemplazantes de Fernández, pero no para ir por afuera. Y el juvenil Nicolás Castro es de características más ofensivas pensando en lugar del Gato o la Fiera.

En defensa, para los cuatro titulares hay dos reemplazantes que algo jugaron. Facundo Nadalín por el lateral derecho y Fabricio Fontanini para cualquiera de los dos centrales. Además, están Matías Orihuela como lateral izquierdo, Juan Freytes como central zurdo, Callegari derecho y el pibe Luque de lateral derecho o de 2, como juega en la reserva. Justo el tema del equipo alternativo este año estará a cargo de Federico Hernández, quien reemplazará a Aldo Duscher.

Mientras que en el arco no hay problemas con Aguerre como dueño, Nelson Ibáñez en el banco y Ramiro Macagno a la expectativa.

La mayoría de estos nombres serán los que pelearán por estar entre los once, o al menos ser de los 20 más utilizados (Kudelka hizo jugar más de 5 partidos a 17 de ellos) para los 7 partidos que restan de la Superliga y que comenzarán el sábado 25 de este mes en cancha de Arsenal.