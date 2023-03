Capogrosso: "Si en el Circuito Mundial no tenés nivel de juego, estás al horno"

Y no la tuvieron fácil

Queríamos cortarla pero enfrente teníamos a un equipo como el de Brasil, que está 20º en el mundo, son campeones mundiales con un presente muy bueno y además tiene una figura histórica como Evandro (Evandro Gonçalves Oliveira) que es uno de los mejores jugadores de la década. No era un partido fácil, para nada. Igualmente yo siento que hoy en día nosotros estamos en ese nivel. Ya tenemos un juego muy bien pulido y cosas que salen de memoria. Hemos mejorado mucho lo que es táctico y lo que es físico. Hoy tenemos armas para ganar, somos un equipo difícil de vencer. Salvo dos o tres equipos que verdaderamente están en otro nivel en el Circuito Mundial nos podemos animar a todos, y eso no es un dato menor. Es la primera vez que me está pasando en toda mi carrera.

Tuviste varios compañeros de dupla ¿Tiene un gusto especial jugar con tu hermano?

Sí, por supuesto. La verdad es que tiene un plus de conocimiento. A Tomás lo conozco desde que nació, se cuando se levanta bien o mal, cuando está enojado o contento, sé lo que le pasa con solo mirarlo. Eso es un plus dentro de la cancha, pero también ese conocernos tanto, y al estar esa figura del hermano mayor y el hermano menor, pasa que se dicen cosas desde la demasiada confianza que tenemos. Igualmente es más fácil escuchar algo malo de tu propio hermano que de otra persona. Yo creo que con mi hermano no me voy a enojar nunca en serio. Me puede decir cualquier cosa, que me voy a enojar un rato y después ya está, se me pasa. Somos hermanos y nos queremos un montón.

¿Qué le aportó Tomás a tu carrera deportiva?

Yo encontré en Tomás una motivación. Después de los Juegos Olímpicos me replantee mucho qué hacer de mi vida porque había alcanzado el objetivo máximo que tenía y el siguiente objetivo, que era el Circuito Mundial, sentí que con mi otros compañeros la cosa no estaba clara. Era muy difícil y si no estás acompañado por la persona indicada, no va... Tenés que tener mucha confianza para enfrentarlo y dar todo por eso.

Y tienen que tirar parejo...

Más allá de que hay que tirar los dos parejos, hay una cuestión de nivel de juego en el Circuito Mundial, que si no lo tenés, estás al horno. Ahí están los mejores del mundo, todo es muy profesional, se gana dinero, es un circuito muy grande. No es solamente decir “quiero jugar el circuito mundial”, hay que estar muy preparado. Hay atletas que lo pueden hacer, llegan y les va bien, pero hay otros que no les da el nivel. Yo creo que Tomás me dio un refuerzo de energía en eso, de creer que puedo, de sentir que ahora tengo un equipo que puede ir a pelear contra los mejores. Su juego no tiene límites. Tiene 20 años, recién jugó una temporada entera el año pasado y le fue muy bien. Es sorprendente lo que ha mejorado, lo bien que está y lo profesional que es. Yo creo que Tomás es un fuera de serie. Yo, a los 20 años, no estaba ni cerca del nivel que él juega y ni cerca de ser profesional como él es.

¿Cuáles son los objetivos que se propusieron como dupla?

Los procesos van de juego a juego y se hacen planificaciones por cuatro años. Nosotros decidimos hacerla de ocho, o sea que nuestro proceso es con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, no de París 2024.

¿Por qué?

Sentimos que en ese momento el equipo puede estar llegando a un momento que puede pelear por una medalla olímpica, a su pico de rendimiento. Yo voy a llegar con 33 años, en un gran momento para un jugador de beach voley y Tomás va a estar maduro, con 25 y 5 años de carrera. Creo que ahí el equipo puede pensar en pelear por una medalla.

Fo2arzjXgAEwyBJ.jpg Los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso, dos rosarinos que estarán presentes en el Circuito Mundial de Beach Voley.

¿Y París 2024?

París es el objetivo a corto plazo. Si bien ya sentimos que somos competitivos para estar ahí, todavía nos va a faltar un poco. En un año y medio no vamos a llegar a ese nivel que se necesita para pelear por una medalla olímpica. Sí, lo vamos a intentar, pero no se termina nada en este equipo en el hecho de que si vamos o no a París. Creo que están dadas las condiciones para decir presentes, se va a dar, tiene que pasar una catástrofe para que no sea. No nos tenemos que volver locos porque hay dos formas de clasificar a los Juegos Olímpicos.

¿Cuáles son?

Una es a través del Circuito Mundial, que es la que arrancamos en México en unos días; y la otra es por Continental Cup. La del Circuito Mundial son los diez mejores torneos en los 365 días previos, que es ahora y entran los 16 mejores. Ahí estamos en desventaja económica con el resto de los equipos. Nos está costando mucho salir por el tema del dólar pero nuestro objetivo está en entrar por ahí porque al ser un proceso uno lo puede tomar con más calma. Por Continental Cup, un día jugás la semifinal, al siguiente la final y si salís campeón vas y si no, no. Y vos no podés dejar librado un proceso a cómo te levantés ese día, es como tirar una moneda. Eso es lo que tiene de difícil un Juego Olímpico. No va cualquiera. Yo ya lo viví en Tokio.

¿Qué recordás de ese momento?

Para mí fue una experiencia personal de superación muy fuerte donde realmente no la pasé bien en los meses previos. Mucha tensión. Acordate que se suspendieron y pasó un año... Eso fue durísimo, porque estaba mentalizado para una cosa y de golpe me encontré jugando a la play en mi casa sin poder salir. Los Juegos Olímpicos se atrasaron un año y aún así, cuando se hicieron, un test de Covid positivo te dejaba afuera, cuando para mí eso fue una gripe. Imaginate si por una gripe me quedaba afuera, ya vacunado y con todo lo que había vivido. Hubiera sido horrible, por eso siempre agradezco que no me haya tocado porque sino no se cómo me hubiera recuperado de la cabeza. El post Juegos también fue fuerte. Vivís un sueño y mentalmente no es fácil cuando lo cumplís, porque te cuestionás y te preguntás ¿ahora qué? Por eso fue muy importante que haya aparecido Tomás, sino no sé que hubiera hecho yo con todo esto.

Arrancaste con esta disciplina cuando no era muy conocida. Ahora que pasó mucha agua bajo el puente, ¿qué análisis hacés?

Creo que a los deportes los mueven mucho la gente que lo practica profesionalmente. La gente se fanatiza cuando representan al país. Nos ha pasado muchas veces, con el básquet, con el rugby y con Las Leonas. Fijate que hoy por hoy, Las Leonas no tienen la misma repercusión que tenían cuando jugaba Lucha Aymar. Recuerdo que en ese momento prendías la tele a la hora que sea y estaban Las Leonas, hoy no pasa. Lo mismo pasó con el básquet que tuvo una generación por la cual todos nos hicimos fanáticos del básquet. Hoy nosotros llevamos esa carga de llevar el beach voley a la gente. Vivimos en una sociedad en la que se interesa casi solamente por el fútbol, de hecho si ves programas deportivos, de 10 canales, 9 están pasando fútbol y es muy difícil romper con eso. Vos llevás el beach voley cuando te va bien, cuando salís campeón. Se va haciendo conocido de acuerdo a los resultados, por eso creo que, parte del crecimiento que puede tener el deporte es responsabilidad nuestra.

¿Lo sentís como una carga?

No, para nada, porque yo no le debo nada a nadie; pero sé que es así. Y el que te dice que no, miente.