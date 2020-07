Cambio de hábito para todos los futbolistas

La vida de los 18 jugadores de Córdoba Central cambia con la finalización de sus contratos con la entidad del barrio Tablada. Hasta el 30 de junio eran jugadores del charrúa y desde ayer pasaron a ser desocupados en el fútbol argentino por la situación de pandemia. En ese contexto, la mayoría de los jugadores tuvieron que salir a buscar otra fuente de trabajo para poder subsistir. La buena será que van a cobrar un subsidio en los próximos 6 meses de parte de AFA y Agremiados. “Todavía me cuesta entender que soy un jugador libre en esta etapa de mi carrera deportiva, pero no queda otra. La realidad en la vida es inédita y nosotros no somos la excepción. Debemos estar tranquilos y esperar que los días pasen para tener alguna novedad al respecto ”, señalaron Matías Giroldi , quien desde ayer quedó en libertad de acción por la finalización del contrato con el centro de Córdoba.

uno2jpg.jpg Dos profesiones: Arquero y mecánico junto a Miguel (padre).

En el medio de toda esta problemática, Giroldi no se bajonea y piensa en el día al día. “Desde hace un tiempo estoy ayudando a mi viejo (Miguel) en el taller de chapería y pintura como para tener otro ingreso personal. Estoy bien empapado de todo lo que estamos atrayendo con la economía, por eso decidí no bajar los brazos y dedicarle más tiempo al trabajo para no volverme loco con esta situación de pandemia ”, dijo el arquero.

Giroldi hizo todas las inferiores en Rosario Central y desde el 2015 defendió los colores del Matador. En las últimas temporadas fue el guardavalla titular indiscutido. “Fueron 5 años en que defiende el arco de Córdoba Central y por todos estos problemas quedamos en libertad de acción. Soy una persona que siempre ve el lado positivo, sé que todo esto va a pasar y en algún momento volveremos a entrenar. Por lo pronto me hago tiempo para entrenarme con un profesor y después de mí a la rutina diaria en el más alto con mi viejo ", enfatizó el golero.

ochojpg.jpg Mediocampista y empleado de librería.

Por su parte, Lucas Bracco recibió la decisión de estar al frente de una librería para poder ganarse el mango. “La verdad es que esta pandemia me pegó como a todos, en lo personal y futbolístico. En mi vida privada había arreglado el 19 de febrero con un emprendimiento familiar, específicamente en la librería Nilo de la calle San Luis 1994 y el 18 de marzo tuvimos que cerrarla por la cuarentena. Por suerte pudimos abrir rápido, en la Fase 2 ya teníamos la posibilidad de hacer pedidos con entrega a domicilio y hoy gracias a dios ya estamos abiertos al público ", dijo el mediocampista.

ocho2jpg.jpg Lucas Bracco trabaja en el negocio familiar.

A la vez, Juan Casini , a pesar de quedarse sin contrato, se dedicó al rubro carpintería. “Siempre lo tomé como un hobby trabajar con la madera pero la cuarentena me cambió la vida. Ahí comencé a dedicarme al armado de amoblamientos ”, cerró el defensor.

dos2jpg.jpg Defensor y carpintero.