Cacciabue no va ni al banco de suplentes ante Arsenal

El equipo está casi listo para el inicio de mañana, a las 17.35 (Fox Sports Premium), ante Arsenal, aunque resta la confirmación oficial de Kudelka. Pero lo que sí está confirmado es que Jerónimo Cacciabue ni siquiera irá al banco de suplentes. Y fue el mismo entrenador el que adelantó lo que se preveía.

"Cacciabue no va a concentrar y tiene que ver con la serie de lesiones que ha tenido. No solamente radicó en molestias físicas, también la continuidad de lesiones afectó a la parte mental, psicológica, es el miedo a volver a lesionarse. Una cuestión lógica de cualquier ser humano. Lo vemos muy bien, pero le queremos hacer ver que lo está y por eso debe soltarse, actuar libre dentro del entrenamiento para hacerlo después en el partido. Pero no en lo ideal para ser tenido en cuenta", explicó el DT.

Sin dudas seguirá siendo una baja sustancial la del volante, que no había participado de los ensayos amistosos y, por ende, se presagiaba que iba a ser difícil que pudiera estar en este inicio. Seguramente le apuntará al choque con San Lorenzo del lunes 3 de febrero, en el Coloso.

En cuanto al posible equipo que parará Frank ante los de Sarandí sería con: Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Moreno, Julián Fernández y Formica; Leal, Albertengo y Maxi Rodríguez. Concentraron: Ibáñez, Fontanini, Nadalín, Callegari, Orihuela, Rivero, Denis Rodríguez, Insaurralde y Cabrera. En tanto, hoy, a las 9, juega la reserva en Sarandí.