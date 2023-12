Broun: "Estamos tan ilusionados como cualquier hincha de Central"

Claro. Consistente. Jorge Broun no vaciló a la hora de referirse al crucial encuentro ante River en suelo cordobés el próximo sábado desde las 22. “Estamos tan ilusionados como cualquier hincha de Central” , desprendió a corazón abierto el arquero canalla en un mano a mano con Ovación. “Sinceramente, si uno no quiere la gloria o no cree que puede levantar la copa, estaría en el lugar equivocado” , acotó con firmeza y espontaneidad. Luego marcó la cancha con autoridad en clara señal optimista hacia la leal comunidad auriazul. “Estamos enfocados en lo que nos toca. Estamos entrenando para llegar bien al partido del sábado contra River. Todos queremos llegar a la fina l”, afirmó con esperanza.

Es que de entrada, este no era el objetivo el principal. Pero a la vez debo admitir que a medida que iban pasando los partidos fuimos mejorando, y hoy en día estamos en una situación inmejorable. Todo fruto de mucho laburo y gran conexión entre todas las partes.

¿Cuándo se fueron dando cuenta de que podían meterse en los playoffs debido a que hasta antes del clásico estaban muy lejos en las posiciones?

Creo fue cuando metimos esos tres partidos de local, que sacamos muchos puntos. Le ganamos a Newell’s y a Huracán, mientras que empatamos con Vélez. Sacamos siete puntos de nueve. Dimos un salto y es como que se reconfiguró el panorama porque nos metió en la pelea otra vez, no solo de la Copa Sudamericana, que sí era uno de los objetivos iniciales, sino además en la lucha por los playoffs.

¿Te pusiste a pensar por qué hicieron una gran campaña de local y otra muy diferente de visitante?

Creo que todo fue de la mano. Al no conseguir los puntos afuera es como que cuando jugábamos en casa nos hacíamos muy fuertes de manera inconsciente porque teníamos la presión de quedarnos con los tres puntos. Era como que no podíamos resignar nada en casa. No sé porqué pasó eso, pero en el Gigante fuimos muy sólidos, independientemente de que en Arroyito siempre tuvimos ese apoyo incondicional por parte de nuestra gente, que es un plus.

¿Pero sos consciente de que eran las dos caras de la moneda en un mismo torneo?

Sí, y lo hablábamos siempre además con el grupo. Todos queríamos mejorar, pero no sabemos porqué nos pasaba. Y mirá que le metíamos con todo en la semana previa para tratar de revertir esa tendencia. Pero si mirás bien, fijate que la mayoría de los equipos tuvo esa particularidad. De local ganaba o sacaba puntos, y afuera le costaba. No es una excusa, es la realidad. Por suerte ahora estamos enfocados en lo que nos toca y entrenamos para llegar bien al sábado contra River.

¿Encaran este partido de manera diferente con respecto a los otros encuentros que tuvieron?

No, lo haremos con la misma seriedad e importancia. Sabemos lo que nos jugamos el sábado. Estamos en una linda pelea.

¿Cómo manejan la ansiedad?

Teniendo a Miguel (Russo) al lado es más sencillo porque absorbe toda la presión. Además, nos inculta en todo momento que debemos estar calmos.

La espalda de Russo es el gran soporte del grupo entonces.

En parte, sí. Miguel representa mucho para el club. Tiene su historia en Central y es un entrenador realmente muy querido. No estoy descubriendo nada nuevo al decir esto, pero tenerlo implica muchas cosas positivas. Por eso, más allá de lo que pueda llegar a pasar el sábado en Córdoba, estamos feliz con el año que estamos teniendo.

¿Sienten que al jugar ante River es como un David contra Goliat?

Nosotros tenemos lo nuestro y no desmerecemos al rival que nos toque. Nos pasó el otro día con Racing en Salta y ahora no será la excepción contra River. Central tiene lo suyo y se ganó cierto respeto también.

¿Los favorece en algo saber que jugaron hace poco y ya saben cómo se mueve cada equipo?

No, porque esto es diferente. Es a un partido, y listo. Otra historia. Ellos tienen nombres importantes, pero nosotros tenemos lo nuestro. Y dentro de la cancha ya demostramos que somos once contra once. Respeto sí; miedo, no. Podemos hacerle un buen partido como sucedió hace poco. Después, al ser fútbol, puede pasar cualquier cosa. Vamos a tomar este desafío con la responsabilidad de siempre y con la ilusión de llegar a la final. Por lo tanto, vamos a tratar de salir a ganar y a pasar de fase.

¿Hablaron que contra River si tienen chances de liquidar el partido deberán hacerlo para no sufrir como ante Racing, por lo que deberán prescindir de querer hacer un gol lindo como pasó con Campaz?

Eso ya se habló y, pese a los nombres, son cosas a corregir. Central buscará hacer bien lo suyo y esperemos hacer bien las cosas el día del partido.

¿Coincidís con que Central le ganó a Racing a lo Central, es decir, sufriendo?

Parece mentira, pero ya es como una mística. Es decir, si no se sufre, no vale. Por eso creo el desahogo grupal que hubo en el vestuario tuve que ver con eso.

¿Y qué opinás de River, que también muestra sus altibajos?

Que es un rival que cuenta con muchos jugadores de jerarquía. Será como Racing, un equipo complejo que nos puede complicar en cualquier momento. Por eso, considero que debemos estar en todo momento muy concentrados porque acá, o mejor dicho en estos tipos de definiciones, al mínimo error lo pagás caro. Y no queremos que eso suceda. Estamos trabajando para seguir mejorando y achicando los márgenes de errores.

¿Qué virtud tiene Central para meterse en la final?

Cuenta ante todo con un grupo hermoso y muy unido. Como dije antes, del 18 de diciembre del año pasado se empezó a armar un grupo de buena gente con un entrenador que es de la casa y comprende todo. Los chicos que se fueron sumando se adaptaron bárbaro y eso nos fue permitiendo crecer a nivel colectivo y potenciar más algunas individualidades. Contamos ahora con una cabeza de grupo como Miguel (Russo) que maneja todo de muy buena manera. Todos tiramos para el mismo lado por el bien del club. Eso potenció a Central y creo que es el principal arma que tiene para enfrentar a cualquier rival.

¿De qué cosas no deberán fiarse cuando estén contra River para no claudicar en el intento de llegar a la gran final?

River tiene un gran plantel y cuenta con un estilo definido. Pero pienso más en Central. Nosotros deberemos mostrarnos sólidos en defensa porque del medio para arriba tenemos variantes muy interesantes que pueden hacer daño en cualquier momento.

¿Sabías que ustedes fueron los únicos que le hicieron seis goles a River en el torneo?

El dato marca que más allá de los nombres que tenga, dentro de la cancha somos once contra once. Y lastima el que mejor está. Creo que si estamos bien, podemos hacer un buen partido y ganarle.

¿Es un plus saber que ahora llevan dos partidos ganados al hilo jugando afuera del Gigante?

No sé si es un plus, pero es algo muy bueno. Ganamos en Sarandí y el otro día en Salta, donde estuvimos acompañados por nuestra gente. Ojalá siga la racha. De nuestra parte daremos todo para que así sea porque además es lindo ganar en otra cancha que no sea el Gigante.

¿El grupo está tan ilusionado como la gente?

Obvio, estamos muy ilusionados y es normal que así sea. Queremos ir por todo. Te mentiría si dijera otra cosa. Si uno no quiere la gloria o cree que no poder levantar la copa, estaría en el lugar equivocado. Querer, quiero todo. Después, se verá en cancha si se puede dar. Aunque si no fuese así, tampoco sería un fracaso porque hicimos un gran año. La verdad es que estamos ilusionados como cualquier hincha de Central.