Bianchi, Toledo y Mallo tuvieron la bienvenida en Central

“Estoy en mi mejor momento”

Octavio Bianchi (27 años) viene de romper redes para All Boys, marcando 15 tantos en el doble de partidos, lo que buscará repetir en Central. “Lo que me sedujo es que es un club muy grande, el más grande de la ciudad. Esta oportunidad me agarra en el mejor momento de mi carrera. Primera división es otra cosa, ya me estoy imaginando la cancha llena y me motiva muchísimo. Recién llego y ya siento la locura con la que se vive el fútbol en Rosario. Ni que hablar de lo que será el clásico, que esperemos que lo podamos ganar nosotros”.