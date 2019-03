Bauza detonó la bomba y partió a Ecuador

La separación del entrenador de la conducción del primer equipo auriazul provocó un tsunami en el club de Arroyito. Ayer por la tarde renunció el vicepresidente segundo Martín Lucero. No se conocieron los motivos profundos de la dimisión -se dijo que fue por "motivos familiares"-, pero se descuenta que la desencadenó la partida de Bauza.

Ayer el propio Bauza, en declaraciones a TyC, deslizó que la conducción auriazul tenía decidido despedirlo más allá del resultado del encuentro con el granate, y dio dos motivos de fuste: que no lo consultaron para las contrataciones de los refuerzos para la nueva temporada y que, por su juventud, los dirigentes "no saben de fútbol" .

Hoy el presidente de Central, Rodolfo Di Pollina, dijo que las declaraciones del Patón "no suman", aunque desestimó entrar en una polémica con el exentrenador canalla. Vale recordar que Bauza llevó a Central a ganar la Copa Argentina, un título que se le había negado tres veces al equipo auriazul.

"Cuando las cosas no funcionan, hay que pensar en la institución y no declarar agrediendo o desligándose. Pero no quiero entrar en polémica porque estamos muy agradecidos a él", señaló en un esfuerzo por ponerle paños fríos a la polémica que atraviesa al pueblo canalla.

Por su parte, Paulo Ferrari, el flamante técnico auriazul, expresó su confianza en revertir el mal paso que dio el equipo en el primer equipo en su debut en la Copa Argentina, cuando fue eliminado por Sol de Mayo. Lo hizo en declaraciones a La Capital en las que dijo que "no le tiene miedo al desafío".

También desestimó los rumores que señalaban que él sabía que iba a ser el sucesor de Bauza, aún antes d que echaran al entrenador. "Quizá fue por eso que se generó alguna situación por el estilo, pero yo estaba muy bien, armando un proyecto hermoso en las inferiores".

En horas de la mañana de hoy el Patón Bauza, quien fue despedido de la dirección técnica de Central tras la derrota con Lanús, se embarcó rumbo a Ecuador. Lo había anticipado él mismo al finalizar su partido en el banco de suplentes canalla: "Si me quieren echar tengo el pasaje a Quito mañana", y cumplió.