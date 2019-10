¿Y si no toca nada? La pregunta estaba latente y es una de las posibilidades que existe en Newell's de cara al compromiso con Patronato. Al menos así quedó reflejado ayer en el ensayo de fútbol que ordenó Frank Kudelka, donde repitió el equipo que viene de igualar con Banfield, en el Coloso. Ante esto, es muy probable que el entrenador ratifique a Rodrigo Salinas en la ofensiva y le dé una nueva oportunidad para que intente mostrar su juego. A la vez, el DT se mostró feliz de que el defensor Cristian Lema pudiera entrenar a la par del resto después de la molestia en la zona lumbar que padecía y que había encendido las alarmas.

Si existe una incógnita en la antesala al encuentro con los rojinegros de Paraná la misma se había focalizado en Salinas. Es verdad que no tuvo un buen rendimiento, aunque también es cierto que un jugador necesita continuidad como para poder responder en cancha. Con un solo juego tampoco es posible demostrar del todo y así lo entiende el técnico, que ayer lo incluyó entre los once principales en el ensayo futbolístico semanal y previo a un encuentro. Es más, no tocó nada de la formación y repitió los mismos nombres que jugaron hace casi dos semanas frente al taladro.

El jugador con el que Salinas lucha por el lugar en la ofensiva es Alexis Rodríguez, quien figuraba entre los candidatos a retornar al conjunto. Por supuesto que no tienen nada que ver uno con otro porque son de diferentes características, pero hoy quedaron mano a mano en la pelea por un espacio en el ataque leproso ya que Luis Leal quedó un escalón más abajo —ayer entrenó en Bella Vista después de jugar para su selección—. Uno de los primos de Maxi Rodríguez le aporta enjundia y sacrificio al equipo, mientras que el ex Vélez entrega experiencia y es el único nueve de área con el que cuenta el rojinegro.

Con la permanencia de Salinas en la ofensiva el que tiene que correrse de lugar es Albertengo, quien se movería hacia la derecha y en el otro sector, por izquierda, aparece como siempre la Fiera. Además, en una cancha de dimensiones algo más acotadas contar con una referencia de área, un faro en el medio del terreno del arquero adversario, es de suma valía. Y seguramente ese es otro de los aspectos que Kudelka debe estar analizando desde hace días en la previa al choque del sábado, a las 17.45, ante Patronato.

Por supuesto que no hay ni habrá confirmación del once, pero hoy el equipo que se perfila es sin cambios y con Alan Aguerre; Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Denis Rodríguez, Julián Fernández y Villarruel; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maxi Rodríguez.