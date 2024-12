Asociación Rosarina de Fútbol: Banco cotizó en alza, se llevó el segundo ascenso y está listo para jugar en la A

Ezequiel Giménez con sentido de pertenencia

“Las sensaciones son muchas y de felicidad. Lograr el tan ansiado ascenso con mi club y mis amigos de toda la vida no tiene precio. No fue casualidad, lo venimos buscando hace mucho. Esto es un proceso que comenzó en 2019 con Carlos Machado y se pudo concretar en este 2024 con Franco Martino y gran parte del plantel viene de todo ese proceso de cinco años, que en este 2024 pudimos culminarlo de la mejor manera. El objetivo desde un principio era llegar a la última fecha con posibilidades y así fue, aunque sabíamos que no dependíamos de nosotros. Por suerte esta vez, la suerte estuvo de nuestro lado, todo el barrio La Florida pudo celebrar y festejar junto a nosotros. Es un orgullo formar parte de este grupo, que luego de 13 años pudo volver a poner a Banco en la Primera A, quizá muchos todavía no caemos. Este logro va a prevalecer en el tiempo y cuando más pase, más se va a valorar”.

Banco 20244.jpg El plantel 2024. Los tricolores en el último partido ante Arijón. Llegó el triunfo y ascenso

Guido Cardile el goleador de Banco

“Las sensaciones sobre este ascenso son hermosas, no tengo palabras para poder explicarlo, ascender en el club donde uno está hace muchos años buscando este objetivo y de la forma que se dio, fue único. Fui parte del ascenso en 2011 y jugué pocos partidos. En esta temporada pude ser unos de los referentes, nos pudimos dar esa satisfacción grande que te da el fútbol y más si es con el club que sos hincha. Quedar en la historia del club por los dos goles en el último partido es un sueño. Pude aportar mi granito de arena de donde me tocó jugar. Detrás de este ascenso hay mucha gente que trabajó para lograrlo y también es de ellos. En la temporada hice 8 goles, tengo 32 años, me inicié en baby en el club Infantil Sarratea, llegué a Banco a los nueve años, hice todas las inferiores y la primera división en el tricolor”.

Bruno Tosini: defensor del Tricolor

“Este año me tocó jugar de central y de líbero, no tuve la suerte de goles. Estoy muy feliz por el gran torneo que realizó el plantel junto al cuerpo técnico y las sensaciones son muy buenas, logramos el objetivo que nos propusimos a principio del 2024. Fue un año muy complejo, ya que tuvimos varias lesiones, momentos irregulares de triunfos y derrotas pero lo positivo es que formamos un grupo humano excelente, con chicos jóvenes, algunos con la edad justa que permite Rosarina y varios mayores tirando todos para el mismo lado. Ahora se viene un año difícil pero esperemos estar a la altura y poder dejar a Banco donde debe estar, creciendo día a día y afianzarnos en la categoría”.

Jonathan Mena: el todoterreno en defensa

“Me tocó jugar de lateral derecho y colaborar con todo lo que me pidió el técnico. Por suerte tenemos grandes jugadores que nos dieron muchas alegrías y goles. Las sensaciones sobre este torneo son las mejores obviamente, pudimos lograr el objetivo que nos propusimos desde el primer día de pretemporada. No fue fácil, nos tocó una racha de muchas lesiones en un momento clave del torneo, gracias al grupo que pudimos formar, con muchos chicos de inferiores que supieron valorar y estar a la altura que conlleva una primera división. Logramos superar esas adversidades y clasificarnos a la zona campeonato. Al final logramos saltar a la A”.

banco 20243.jpg Alegría total. La gran familia de Banco armó su propio carnaval en el barrio La Florida.

Plantel de Banco 2024

Cuerpo Técnico: Franco Martino (DT), Federico Verderone, Tomas Antoniutti y Mauro Delutault (ayudantes), Leandro Claros (preparador fisíco) y Ayrton Olmedo (entrenador de arquero).

Plantel: Bruno Londero, Facundo Cantero, Justo Simioni, Nicolás Ríos, Facundo Jubidor, Fabio Valdéz, Javier Fabre,Nicolás Venica, Ezequiel Jiménez, Alejo Escalante, Bruno Tosini, Aaron López, Santiago Miño, Jonathan Mena, Santiago D’Ottavio, Santiago Marcos, Patricio Giurlani, Luis Ponce Agüero,Nicolás Villagra, Milton D' Angelo (capitán), Octavio Gelai, Uriel Aguirre, Octavio López, Lautaro Marastoni, Diego Oliva, Octavio Arce, Kevin Escobar, José Ramírez, Lihuel Duarte, Ignacio Gamarra, Federico Barral,Mariano Segovia, Lucio Fessia, Dylan Florentín, Guido Cardile (capitán), Lautaro Laurito, Alvaro Rivarola, Thiago Ortiz, Emiliano Fleitas y Facundo Contreras.