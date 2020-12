Argentino: Luciano Acosta, autor de un gol de media cancha

Acosta es conocido en el ambiente de la Rosarina, con el apodo Noni. Vistió más de 15 años los colores de Oriental y sigue vigente.“Al suspenderse todas las actividades en el fútbol del interior las posibilidades de jugar eran muy escasas. Un día me llamó Damián Sciretta, me tentó para jugar en Argentino y no dudé. Realizamos una exigente pretemporada, estamos metidos para luchar por el primer puesto de la zona revádida”, señaló.