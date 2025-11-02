Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

El Titán Agustín Canapino se llevó todos los puntos posibles de Paraná y puede obtener el 5° título del Turismo Carretera una fecha antes del final.

El Chevrolet de Agustín Canapino no le dejó resquicios al resto y lidera como nunca la Copa de Oro del Turismo Carretera.

Hay versiones que lo vuelven a vincular a IndyCar. Sea o no cierto, Agustín Canapino muestra en su regreso al automovilismo argentino un nivel superlativo, otro nivel al resto. Y con su victoria en Paraná , la quinta del año, cuarta seguida y tercera en la Copa de Oro, se encamina al penta en el Turismo Carretera .

Canapino está por encima de todos. Eso se nota. Apenas regresó el año pasado de la IndyCar ya se notaba su estatus de piloto internacional en las pocas carreras que disputó. Y en esta temporada completa, ni hablar.

En Paraná, el Titán apabulló, logrando la pole, la serie más rápida y la carrera. Es decir, sumó todos los puntos posibles, al punto que podría no sumar ninguno en Toay dentro de quince días, que llegaría a la última de La Plata como líder.

Apenas bajaron del auto, en la denominada zona de confort antes del podio, Mariano Werner le pidió que afloje así todo se define en la última. Pero como viene la cosa, Canapino puede coronarse tranquilamente en La Pampa.

Canapino, con 155 puntos, le lleva 47 a Matías Rossi, que está entrando por los 3 de Último Minuto y no ganó. Y esos 47 es lo máximo que el Granadero podría sumar en Toay.

El más cerca de los que ganaron que le siguen es Mauricio Lambiris, que tiene 76,5, o sea que está a 78,5 unidades. Una eternidad. Parece imposible que se le escape.

Además, no inició la Copa de Oro como líder y recién había ganado en la octava carrera de la fase regular en Concepción del Uruguay, tras dos segundos puestos en Viedma y Posadas. Pero desde Buenos Aires aplastó, venciendo además en las tres carreras de la Copa: San Luis, San Nicolás y ahora Paraná.

Una carrera en Paraná sin emociones

La carrera no fue buena para nada. Excepto la polémica en la serie con la maniobra del campeón Julián Santero a Werner en la largada (apercibimiento para el mendocino), nadie pasó a nadie.

Un desarrollo lineal, más allá de los tres intentos de Agustín Martínez de superar a Canapino en la largada y los dos relanzamientos, y los de Werner sobre el también entrerriano por el segundo puesto. Poquito.

Tanto que el top ten se alteró recién a dos vueltas del final cuando el de Villa Minetti Ignacio Faín se iba de largo en la curva 2 con un problema de caucho, cuando atesoraba un 10° puesto que aún lo mantenía en la ilusión de los 3 de Último Minuto.

El que también se despidió de esa posibilidad fue el parejense Facundo Ardusso, que no pudo salir del 17° puesto. En la tabla está solo 1 punto arriba del otro santafesino del TC, 187 contra186, pero ya sin chances de pelear por el título.

Y en el TC Pista, igual

Tampoco en la previa a la carrera principal el TC Pista ofreció un buen espectáculo. Nicolás Moscardini hizo valer la serie más rápida, lo tuvo a raya al líder Marcos Dianda hasta el final y le descontó unos puntos en el campeonato.

El pibe Dianda, de Guatimozín y con la Dodge del Galarza Racing de Acebal, arriesgó para quedarse con la punta pero no lo consiguió y aseguró un buen segundo lugar que vale mucho.

Mientras, gran tercer puesto del de Reconquista Gaspar Chansard, uno de los pocos que produjo un sorpasso en el domingo de Paraná, en este caso sobre Marcos Castro.

Y el rosarino Thomas Ricciardi avanzó mucho el domingo tras un flojo sábado, para finalizar 6°. Tiene la victoria obligatoria el del RUS Med Team local, pero está lejos de Dianda.

El campeonato: Dianda 145,5 puntos, Moscardini 130,5; Gastón Iansa 109; Bautista Damiani 107 (no ganó); Joaquín Ochoa 97,5 (no ganó), Gaspar Chansard 96,5 (no ganó); Rodrigo Lugón 96; Gabriel Gandulia 89 y Ricciardi 84.