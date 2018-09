Abreu: "Me identifico con los planes que tiene Marty"

"Lo que está claro es que se habló para integrar la secretaría deportiva. Sería un integrante más", expresó Abreu. El goleador fue cauto y no tuvo intenciones de entrar en más detalles sobre su rol específico porque no quiere girar sobre supuestos hasta que esté todo definido, amén de que también está en actividad y no quiere mezclar las cosas.

Con respecto a cómo tomó la propuesta que le hizo Comunidad Canalla, el charrúa apeló a la sinceridad para graficar lo que piensa. "Lo primero que quiero aclarar es que con Hernán (Marty) tengo una amistad, al igual que con otros integrantes de la lista. Ellos vinieron hasta acá para transmitirme una inquietud con respecto a lo que serán las próximas elecciones y me plantearon algunas cosas que tienen pensado hacer si ganan. También me comentaron lo que puedo aportar dentro de la parte deportiva", abundó.

Y agregó: "Hablamos muy bien y les dejé bien claro que no quiero entrar en tema políticos porque además hoy en día sigo siendo jugador y estamos con cosas importantes con el equipo (Magallanes). Pero en caso de que asuman no tendré problemas en sentarme a hablar. Claro que no dejamos nada pactado porque hay que ser respetuosos y saber qué lugar ocupa cada uno desde el lado de ayudar al club sin involucrarme en la política porque no va conmigo. Lo supieron entender y sé que tengo las puertas abiertas".

Abreu reiteró: "No adelantamos nada porque no quiero equivocar los pasos en el sentido de que sigo jugando y estoy feliz del momento deportivo que estamos viviendo. El ambiente político no va con mi forma de ser. Quiero mantenerme así hasta que pase todo esto".

A la hora de la consulta sobre si le llamó la atención que lo fueran a buscar desde Central para dar una mano en el club, el experimentado atacante fue tajante. "No, porque siempre la dirigencia, tanto la que me llevó como la que asumió después, siempre me decía que cuando me retirara tenía que ser parte de Central. Hernán (Marty) también lo decía antes de postularse a presidente. Lo lindo es que hay unificación de criterios en ese sentido y a uno lo pone a gusto por haber dejado una imagen tan fuerte en general dentro de Central", aseguró.

¿Si ya pensó en que dejará de jugar en tres semanas? "Hoy soy futbolista y sigo abocado a esto. Pero no descarto el día del mañana sentarme a hablar en caso de que ellos estén al mando del club. Sin embargo, las cosas que tienen en mente Hernán (Marty) y Diego (Lavezzi) se identifican con lo que uno quiere hacer. Por el momento, las ganas de jugar siguen siendo muy buenas y las quiero seguir disfrutando, por lo menos a corto plazo", sostuvo.

Entre los puntos que tiene Comunidad Canalla como plataforma de posicionamiento a nivel institucional y deportivo figura el trabajo integral interdisciplinario y la inmediata proyección internacional en todos sus órdenes. ¿Si eso fue lo que más sedujo al Loco? "No, fue un poco de todo. Más allá de lo que tienen en carpeta desde la parte deportiva y de invitarme a participar en su proyecto también es verdad que en el medio de todo hay una amistad y está Central como el verdadero protagonista", tiró.

"Les dejé además en claro que quiero ser muy respetuoso con la gente que está trabajando en la actualidad. Sea con el Colo Cetto o con el mismo entrenador Bauza, quien es una persona muy identificada con la rica historia canalla. Le agradecí a Hernán, Diego y Leo que me hayan tenido en cuenta y por eso quedamos en sentarnos a hablar de una manera diferente después de las elecciones", abundó.

Abreu también remarcó: "No quiero caer en algún lugar que no busqué. Lo político no va conmigo ni tampoco deseo hacerlo. Soy apolítico en todo aspecto pero sin modificar los sentimientos y deseos. Lógico que estoy al tanto de lo que sucede en el club y además siempre deseo que le vaya bien a Central. En realidad, así me manejé siempre. Con respeto y sinceridad", cerró el mundialmente conocido atacante, quien podría recalar en Arroyito si Comunidad Canalla gana las elecciones el próximo domingo 30.